Diossina a Teano, Coldiretti Caserta chiede alla Regione un incontro

Bisogna valutare i danni agli agricoltori

Le conseguenze del rogo di Teano continuano a creare danni all’agricoltura della zona circostante.

I danni da diossina sono ancora tutti da valutare e la Coldiretti Caserta chiede un incontro urgente all’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.

Il Presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico spiega:

Abbiamo chiesto un tavolo tecnico urgente con la presenza dell’ASL di Caserta, dell’ARPAC e dei sindaci dei Comuni interessati per fare una valutazione reale delle produzioni agricole presenti nell’area interessata e stimare i danni relativi ad ogni singola produzione.

Dopo più di un mese dal rogo del 16 agosto che ha coinvolto l’azienda di stoccaggio rifiuti ‘Campania Energia’ di Teano, si cerca di arrivare ad una stesura definitiva delle conseguenze alle aziende agricole nei dintorni.

Le fiamme hanno investito un cumulo di 40mila metri quadrati di materiale speciale andato in fiamme, soprattutto plastica, che ha generato diossina e non solo.

Il Presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico conclude: