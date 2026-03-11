Diop: Nei prossimi mesi gli Stati generali della Toscana per la pace

L’annuncio della Vicepresidente in occasione della presentazione della XIV edizione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
Nei prossimi mesi inizierà un percorso aperto e partecipativo, gli stati generali della pace, che porteremo nei territori toscani.
Lo ha annunciato la Vicepresidente Mia Diop in occasione della presentazione questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati della XIV edizione dell’Atlante delle guerre dei conflitti del mondo.
Diop, spiegando gli obiettivi degli Stati generali, ha detto:
Siamo convinti che la pace si debba costruire con la comunità, la cultura e la consapevolezza e anche con politiche pubbliche che la sostengano.
Sarà un percorso collegiale e collettivo che farà lavorare in sinergia le istituzioni in stretto rapporto con le scuole, le università e la società civile, perché crediamo che per costruire una cultura di pace si debba partire dal basso.
La guerra ha ripreso centralità, esiste un’altra realtà a quella della guerra, ovvero quella che stiamo manifestando anche qui stamattina, tante persone che nella pace credono, che la vogliano e anche silenziosamente ogni giorno lottano per questo
Lo ha osservato in Sala delle Esposizioni davanti a un pubblico di cittadini e rappresentanti del mondo dell’associazionismo e della cooperazione.
Diop, che ha fatto notare come anche la presentazione dell’Atlante costituisca una tappa di questo percorso, ha sottolineato:
La Regione Toscana ha una storia di diritti, di pace, di cooperazione internazionale e quello che vogliamo fare noi oggi e in generale in questo mandato, è dare continuità a questa tradizione.
L’Atlante è uno strumento di analisi proprio che ci può aiutare a comprendere, a capire e a leggere il mondo in cui viviamo e di conseguenza anche a saperci dotare delle azioni politiche e delle misure necessarie attraverso una lente frutto del lavoro costruito da giornalisti con grande serietà, dedizione e soprattutto con grande attenzione verso le persone e i territori.
Nel corso della tavola rotonda di presentazione della quattordicesima edizione del volume edito dai giornalisti dell’associazione 46° Parallelo ETS, il Direttore responsabile Raffaele Crocco aveva messo in evidenza il significato del lavoro alla base dell’Atlante:
Rovesciare il racconto per riaffermare che la normalità è la pace, non la guerra come vorrebbero far crederci.
Oggi le guerre, che coinvolgono miliardi di persone in 54 Paesi, non colpiscono più solo gli eserciti, anzi paradossalmente si è quasi più sicuri se si ha una divisa addosso, colpiscono i civili e quindi è una situazione davvero difficile da controllare.
È difficile capire se stiamo vivendo una terza guerra mondiale, certamente è una ridefinizione completa degli equilibri per come li conoscevamo ed è complesso immaginare dove andremo a finire.
Il diritto internazionale ormai è morto, è stato ucciso in Ucraina, a Gaza, oggi nella guerra fra Iran e Israele. Ormai sta vincendo la legge del più forte ed è questa che dobbiamo fermare.