Diop: Nei prossimi mesi gli Stati generali della Toscana per la pace

L’annuncio della Vicepresidente in occasione della presentazione della XIV edizione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo

Nei prossimi mesi inizierà un percorso aperto e partecipativo, gli stati generali della pace, che porteremo nei territori toscani.

Lo ha annunciato la Vicepresidente Mia Diop in occasione della presentazione questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati della XIV edizione dell’Atlante delle guerre dei conflitti del mondo.

Diop, spiegando gli obiettivi degli Stati generali, ha detto:

Siamo convinti che la pace si debba costruire con la comunità, la cultura e la consapevolezza e anche con politiche pubbliche che la sostengano. Sarà un percorso collegiale e collettivo che farà lavorare in sinergia le istituzioni in stretto rapporto con le scuole, le università e la società civile, perché crediamo che per costruire una cultura di pace si debba partire dal basso.

La guerra ha ripreso centralità, esiste un’altra realtà a quella della guerra, ovvero quella che stiamo manifestando anche qui stamattina, tante persone che nella pace credono, che la vogliano e anche silenziosamente ogni giorno lottano per questo

Lo ha osservato in Sala delle Esposizioni davanti a un pubblico di cittadini e rappresentanti del mondo dell’associazionismo e della cooperazione.

Diop, che ha fatto notare come anche la presentazione dell’Atlante costituisca una tappa di questo percorso, ha sottolineato:

La Regione Toscana ha una storia di diritti, di pace, di cooperazione internazionale e quello che vogliamo fare noi oggi e in generale in questo mandato, è dare continuità a questa tradizione. L’Atlante è uno strumento di analisi proprio che ci può aiutare a comprendere, a capire e a leggere il mondo in cui viviamo e di conseguenza anche a saperci dotare delle azioni politiche e delle misure necessarie attraverso una lente frutto del lavoro costruito da giornalisti con grande serietà, dedizione e soprattutto con grande attenzione verso le persone e i territori.

Nel corso della tavola rotonda di presentazione della quattordicesima edizione del volume edito dai giornalisti dell’associazione 46° Parallelo ETS, il Direttore responsabile Raffaele Crocco aveva messo in evidenza il significato del lavoro alla base dell’Atlante: