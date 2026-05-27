Dimissioni Villari e Tommasielli da incarichi a Città della Scienza

Si procederà alla definizione della nuova governance

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

L’Amministrazione regionale è stata informata delle dimissioni di Riccardo Villari e Giuseppina Tommasielli dagli incarichi ricoperti nella Fondazione IDIS – Città della Scienza e li ringrazia per il lavoro svolto in tutto il periodo in cui hanno ricoperto le rispettive cariche.

Si procederà, quindi, secondo le norme statutarie per garantire alla Fondazione il proseguimento delle sue attività e la definizione della nuova governance.

Le future scelte saranno coerenti agli indirizzi già impartiti nel generale quadro di funzionamento di fondazioni, agenzie, società ed enti partecipati a vario titolo dalla Regione.

Resta inoltre prioritaria, per la Regione, la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Si faranno tutti i passi necessari per assicurare un futuro stabile e positivo a Città della Scienza.