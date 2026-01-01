Dimensionamento scolastico a Napoli

L’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie ha elaborato proposte di accorpamento secondo le linee guida regionali

Nell’ambito di un incontro consultivo tenutosi il 29 dicembre tra i rappresentanti della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca della Regione Campania, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’ANCI, delle sigle sindacali alla luce della sospensiva della sentenza del TAR che aveva bloccato la procedura di dimensionamento in Campania è stata evidenziata la necessità di procedere in tempi brevi ad una riduzione di 23 autonomie scolastiche a livello regionale come da richiesta del MIM.

Anche il Comune di Napoli, che a settembre non aveva inteso procedere ad alcuna riduzione di autonomie, in questa circostanza è stato invitato a fare delle proposte di accorpamento secondo le linee guida regionali.

Pur esprimendo contrarietà ad una procedura di riduzione di autonomie, che incide negativamente sulla qualità dell’offerta formativa territoriale realizzata in tempi che non hanno consentito un percorso decisionale partecipato, il Comune si è mosso nello spirito di una leale collaborazione interistituzionale, aprendosi a un confronto con tutti gli attori presenti.

Su queste basi, tenendo conto delle specificità legate all’organizzazione scolastica e alle realtà socio-ambientali e strutturali dei territori interessati e nel rispetto dei bisogni delle comunità educanti, l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie ha elaborato una serie di proposte oggetto di delibera di Giunta che saranno successivamente trasmesse agli enti preposti.

Si ringraziano, per il supporto, i Consiglieri Aniello Esposito, Presidente della Commissione Istruzione, e Walter Savarese, Presidente della Commissione Bilancio e Patrimonio.