Digital tour ‘Alla scoperta del labirinto di Arnaldo Pomodoro’

Concorso per le scuole sul tema della ‘Gita scolastica nel Labirinto di Arnaldo Pomodoro’

La Fondazione Arnaldo Pomodoro presenta il suo primo digital tour gratuito ‘Alla scoperta del Labirinto di Arnaldo Pomodoro’: un viaggio interattivo alla scoperta dell’opera ambientale Ingresso nel Labirinto di Arnaldo Pomodoro.

Il digital tour è la nuova tappa di un percorso intrapreso qualche anno fa dalla Fondazione per favorire una sempre più ampia conoscenza dell’opera di Arnaldo Pomodoro e rendere accessibile al grande pubblico la propria Collezione, il corpus dei lavori dell’artista, i suoi carteggi con artisti e critici, i bozzetti e tutti gli altri materiali del suo Archivio.

Oggi che le visite al Labirinto non sono possibili e i laboratori didattici sono sospesi, la Fondazione e il suo Dipartimento educativo portano comunque avanti la loro missione in una direzione nuova ma coerente, offrendo un’occasione “virtuale” per sperimentare in prima persona come nasce un’idea e come un’ispirazione possa diventare un’opera d’arte.

Il digital tour

L’esperienza multisensoriale ‘Alla scoperta del labirinto di Arnaldo Pomodoro’ prevede una visita virtuale nel Labirinto di Pomodoro, alla quale seguono alcune attività educative e interattive dedicate a differenti argomenti e divise per grado di difficoltà, pensate per essere accessibili ai più piccoli come agli adulti. Un viaggio che fa leva sulla fantasia e sulla creatività.

Il progetto – curato da Paola Boccaletti, coordinatrice del Dipartimento educativo della Fondazione – nasce da diverse esperienze di divulgazione dell’opera del Maestro intraprese negli scorsi anni, in particolare dal libro per bambini ‘Il Labirinto di Arnaldo Pomodoro’, edito da Corraini e realizzato grazie a un contributo di Fondazione Cariplo, e da ‘Labyr-Into’, ricostruzione in VR dell’opera ‘Ingresso nel labirinto’, realizzata da Oliver Pavicevic e Steve Piccolo, prodotta dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro grazie al contributo di TSS, The Secular Society, Virginia, USA.

Il concorso per le scuole

Con lo scopo di mantenere vivo il dialogo con la scuola e accorciare la distanza in questo momento di trasformazione, a partire dal digital tour la Fondazione Arnaldo Pomodoro ha inoltre ideato un Concorso dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado sul tema della ‘Gita scolastica nel Labirinto di Arnaldo Pomodoro’.

Tutte le classi che si iscriveranno al Concorso riceveranno in omaggio – per la biblioteca della propria scuola – il libro per bambini ‘Il Labirinto di Arnaldo Pomodoro’.

Le classi che parteciperanno alla visita virtuale e invieranno i materiali ritenuti maggiormente significativi rispetto alla comprensione e interpretazione del labirinto vinceranno un buono omaggio per una visita guidata reale nel Labirinto di via Solari 35 a Milano, non appena sarà possibile.

Il concorso ha inizio martedì 12 maggio e i materiali prodotti dovranno essere inviati alla mail didattica@fondazionearnaldopomodoro.it entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Foto Dario Tettamanzi

Illustrazioni Gaia Scarpari

Web & graphic design Suqrepubliq