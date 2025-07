Digital European Sky si rafforza con accordo SESAR – Regione Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Regione Campania e la SESAR Joint Undertaking, SESAR JU, hanno firmato oggi un Memorandum di Cooperazione, MoC, per allineare gli sforzi di ricerca e innovazione, R&I, e massimizzare l’impatto degli investimenti regionali ed europei nella modernizzazione della gestione del traffico aereo.

Si tratta del primo accordo di cooperazione di questo tipo tra SESAR e una regione europea, a testimonianza del ruolo fondamentale che gli attori regionali possono svolgere nel promuovere il Digital European Sky e nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di ambiente e connettività.

Il MoC istituisce un quadro strategico per identificare e attivare sinergie tra il programma di lavoro della SESAR JU e le strategie di innovazione della Regione Campania.

La cooperazione si concentrerà su tre ambiti principali:

1. Sviluppo di una roadmap tecnica congiunta per allineare le priorità di ricerca e innovazione;

2. Individuazione di fonti di finanziamento aggiuntive a livello europeo, nazionale e regionale;

3. Coinvolgimento degli stakeholder locali, incluse le PMI e il mondo accademico, per rafforzare la partecipazione alle attività di SESAR.

L’accordo sostiene le priorità strategiche della Campania in materia di mobilità aerea avanzata, con particolare attenzione alle tecnologie di bordo e di terra, interfacce uomo – macchina, sistemi autonomi, cybersicurezza e aviazione con propulsione elettrica.

La Strategia di Specializzazione Intelligente, RIS3, della Regione e le collaborazioni nazionali, come quella con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ENAC, offrono una base solida per un’innovazione coordinata.

Andreas Boschen, Direttore Esecutivo della SESAR JU, ha dichiarato:

Unendo le forze con la Regione Campania, possiamo creare le sinergie necessarie per trasformare in realtà la visione del Digital European Sky.

Il Presidente del DAC, Luigi Carrino, afferma:

Attraverso questo Memorandum of Cooperation lavoreremo insieme a SESAR per costruire una roadmap tecnica condivisa, in grado di allineare le priorità regionali di ricerca e innovazione con quelle del programma europeo Digital European Sky.

Un impegno che consentirà di attrarre investimenti, attivare sinergie e creare nuove competenze, con l’obiettivo comune di rendere lo spazio aereo europeo più efficiente, sicuro e sostenibile.

Oggi non celebriamo solo un accordo: diamo inizio a una partnership strategica che rafforza il ruolo della Campania nel panorama aerospaziale europeo e apre nuove opportunità per i nostri territori, per le imprese, per i giovani.