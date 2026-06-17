DIGITA Academy: workshop applicazione leadership sportiva nell’impresa

Appuntamento con il Presidente FIP Campania, Antonio Caliendo, nella sede di San Giovanni a Teduccio della Federico II

Riceviamo e pubblichiamo.

Come i modelli di leadership propri dello sport possono essere applicati in contesti manageriali e aziendali è il tema al centro del workshop ‘Dalla panchina alla boardroom: come la leadership evolve nella gestione dei gruppi’, promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comitato Nazionale Allenatori della FIP Campania.

L’appuntamento, in programma giovedì 18 giugno, dalle 8:30, alla DIGITA Academy, nel Polo tecnologico dell’Ateneo federiciano a San Giovanni a Teduccio, vuole essere un momento di confronto tra sport ad alto livello, università e mondo delle organizzazioni.

Ad aprire i lavori saranno il Direttore scientifico della DIGITA Academy, professore Antonio Pescapè, e il Presidente FIP Campania, Antonio Caliendo.

Il workshop vedrà la partecipazione di allenatori di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Simone Pianigiani, Francesco Tabellini e Andrea Capobianco, insieme a docenti ed esperti della Federico II.

L’incontro è rivolto a studenti universitari, professionisti, allenatori e manager interessati ad approfondire i temi della leadership, della comunicazione efficace, della gestione dei gruppi e della costruzione di team ad alte prestazioni.

Una giornata immersiva in cui esperienze maturate nel mondo della pallacanestro professionistica dialogheranno con competenze manageriali e accademiche attraverso keynote speech, simulazioni e momenti di networking.

Il programma alternerà momenti di approfondimento teorico e applicazioni pratiche con metodologie e modelli di leadership nei contesti ad alta performance, mettendo in dialogo l’esperienza degli allenatori del CNA e il contributo scientifico dei docenti dell’Università Federico II.