Diffusione pratica e cultura sportiva: protocollo Regione Lazio – CONI

Programma di promozione sportiva inerente allo sport di cittadinanza e all’inclusione sociale per il 2024

Prosegue l’impegno della Regione Lazio per la diffusione della pratica e della cultura sportiva come strumento sociale e per il benessere psicofisico.

Su proposta dell’Assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e Transizione Energetica, Elena Palazzo, la Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha infatti approvato la delibera che contiene lo schema di protocollo d’intesa con il CONI per la realizzazione di un programma di promozione sportiva inerente allo sport di cittadinanza e all’inclusione sociale per l’anno 2024.

L’Assessore Elena Palazzo spiega: