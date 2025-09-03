Diffida legale a “50 Top Pizza”

Pratiche ingannevoli e mancanza di trasparenza mettiamo in discussione la classifica annuale

Riceviamo e pubblichiamo.

Gli avvocati Angelo e Sergio Pisani dello Studio Legale Avvocati Pisani, per conto di un gruppo di pizzaioli italiani, tra cui Attilio Albachiara, Giuseppe Vesi e Roberto Esposito, hanno inviato una diffida legale agli organizzatori della guida “50 Top Pizza”.

La diffida, indirizzata a Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere, contesta le modalità ingannevoli e le pratiche scorrette con cui viene redatta e promossa la classifica.

L’accusa principale riguarda la grave sproporzione tra il numero di pizzerie effettivamente visitate e il modo in cui la classifica viene presentata al pubblico.

Nonostante la guida sia pubblicizzata come una valutazione completa delle migliori pizzerie italiane, basata su presunte “100.000 visite annue,” si è scoperto che, in realtà, le visite effettive ammontano a sole 600 – 700 l’anno. Questo numero rappresenta appena il 2% delle oltre 34.800 pizzerie con tavoli censite in Italia.

La guida “50 Top Pizza” è presentata come un “ranking oggettivo, completo e universale” che, secondo la diffida, induce in errore consumatori, sponsor e media.

Questa rappresentazione, priva di adeguata trasparenza, configura una pratica commerciale ingannevole e una pubblicità occulta, arrecando un grave danno economico e reputazionale a migliaia di pizzaioli.

Il documento legale denuncia anche presunti premi incoerenti e forti concentrazioni di riconoscimenti a pizzerie seguite da specifiche agenzie di comunicazione.

Viene inoltre sollevato un evidente conflitto di interessi per Luciano Pignataro, che partecipa direttamente alla guida come curatore e, dal 2024, come socio, pur pubblicando articoli giornalistici che presentano il progetto come “informazione neutra”.

Per queste ragioni, gli avvocati diffidano gli organizzatori di “50 Top Pizza” a:

• cessare immediatamente l’utilizzo del marchio nella sua forma attuale;

• pubblicare una rettifica che illustri in modo trasparente i veri criteri di selezione, il numero di pizzerie visitate e l’identità degli ispettori;

• sospendere o modificare radicalmente l’organizzazione della premiazione prevista per l’8 settembre 2025 a Napoli.

I pizzaioli si riservano di agire in ogni sede giudiziaria per i danni già causati, qualora gli organizzatori non si adeguino prontamente alle richieste.