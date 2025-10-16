Differenza di genere malattie cardiovascolari: convegno CPO Lombardia

Presentato il ‘Progetto VAL.GO, nel cuore delle donne’ per aumentare la consapevolezza e indirizzare le pazienti a rischio verso percorsi adeguati

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Le malattie cardiovascolari sono nella nostra regione la principale causa di morte per le donne con quasi 18.000 decessi all’anno, uno ogni 10 minuti, e un rischio di infarto doppio rispetto agli uomini.

È da questi numeri che ha preso il via il confronto sulla medicina di genere nelle malattie cardiovascolari, organizzato nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia e promosso dal Comitato Pari Opportunità, CPO, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano.

Al convegno, aperto dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e introdotto dalla Presidente del CPO, Luce Meola, hanno partecipato diversi specialisti del settore e per l’Ordine dei Medici era presente Luciana Bovone.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha detto:

Occorre lavorare sulla medicina di genere, che è un approccio scientifico e organizzativo che tiene conto delle differenze biologiche, ormonali e sociali tra uomini e donne nel prevenire, diagnosticare e curare le malattie. In questo percorso c’è, però, un elemento comune a uomini e donne: la prevenzione. I programmi di screening e le campagne di informazione sono strategiche. Nella nostra regione la cultura della prevenzione è forte e consolidata: in Lombardia abbiamo un sistema sanitario d’eccellenza e proprio per questo dobbiamo essere capofila di un cambiamento culturale e organizzativo. Investire nella medicina di genere significa curare meglio: la medicina di genere non divide ma unisce e rende i percorsi di cura più giusti, più efficaci e più umani.

I fattori di rischio, in particolare tra le donne, il ruolo della medicina generale, fulcro delle cure primarie sul territorio, gli aspetti piscologici, causa e conseguenza delle patologie legate al cuore, sono stati tra i temi affrontati durante l’incontro, in occasione del quale è stato presentato il ‘Progetto VAL.GO, il cuore delle donne’ illustrato da Cristiana Valerio, cardiologa presso l’ASST Nord Milano.

La Valerio ha spiegato:

Quando incontriamo i nostri pazienti negli ambulatori notiamo una frequente disinformazione da parte delle donne sui pericoli legati alle malattie cardiovascolari. Pericoli dovuti a fattori di rischio tradizionali, che valgono anche per gli uomini, come per esempio obesità, fumo, colesterolo, ipertensione, stress e ansia, ma anche a quelli più specificatamente legati alle variazioni ormonali. Il nostro progetto vuole consapevolizzare su questo tema e allo stesso tempo promuovere e diffondere stili di vita corretti. Abitudini alimentari e comportamentali sane possono davvero salvare, procurando benefici anche a chi vive con noi. L’idea è quindi quella di rafforzare una rete che già esiste, tra medici di base, specialisti, consultori e case di comunità, per intercettare e monitorare più facilmente sul territorio le situazioni delicate, indirizzando e accompagnando le pazienti verso percorsi di cura appropriati.

Esther Lanfranchi e Annamaria Passaggio del CPO, promotrici dell’iniziativa, hanno detto: