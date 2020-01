Difesa suolo, nuovi finanziamenti per 110 mln a comuni della Campania

Più di 80 interventi per mitigare il rischio idrogeologico in tutte le province

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Approvato il nuovo Piano di finanziamento della Regione Campania per la difesa suolo: 110 milioni di euro destinati ai comuni per interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico per le diverse categorie di dissesto, frane, alluvioni, erosione costiera.

Lo stanziamento consente di coprire più di 80 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per tutte le province: 27 interventi in provincia di Avellino; 14 interventi in provincia di Benevento; 20 interventi in provincia di Salerno; 3 interventi in provincia di Caserta; 9 interventi in provincia di Napoli.

Sono stati inoltre finanziati 6 interventi di consolidamento, risistemazione e riqualificazione di altrettante zone costiere della regione. Previsti anche 3 interventi in provincia di Napoli per l’isola di Ischia, un intervento in provincia di Caserta per Castel Volturno, due interventi a completamento per Salerno.