Difensore regionale e ALER Milano: insieme per ridurre i contenziosi

Firmata a Palazzo Pirelli la convenzione prevista dal Protocollo d’intesa con Federcasa Lombardia per la composizione del contenzioso tra proprietà e inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Ridurre il contenzioso con gli inquilini: è questo l’obiettivo della convenzione firmata questa mattina a Palazzo Pirelli tra il Difensore regionale di Regione Lombardia e ALER Milano.

La convezione nasce dal Protocollo d’intesa dello scorso ottobre sottoscritto con Federcasa Lombardia, l’associazione regionale che riunisce le Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale, ALER, per favorire per la composizione del contenzioso tra proprietà e inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Gianalberico Devecchi spiega:

Sulla base dell’accordo sottoscritto con ALER Milano e con le altre Aziende della Regione il Difensore regionale, su richiesta degli inquilini coinvolti in controversie, potrà intervenire per favorire la risoluzione dei conflitti, esercitando, quando possibile e opportuno, un ruolo di mediazione. In tal modo intendiamo incentivare un percorso virtuoso, poiché l’attività di difesa civica consente un significativo e concreto risparmio per le pubbliche amministrazioni sia in termini di spese legali sia di impiego di risorse umane, contribuendo al contempo a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione pubblica.

Il documento prevede, inoltre, che Difensore regionale e ALER Milano attivino progetti per favorire la conoscenza e la diffusione della difesa civica presso gli inquilini, diffondendo la cultura della mediazione come strumento di soluzione stragiudiziale delle controversie e di prevenzione dei procedimenti giudiziari.

Il Presidente di ALER Milano Alan Rizzi ha sottolineato: