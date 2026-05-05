Difensore regionale e ALER BS, CR e MN insieme per ridurre contenziosi

Firmata a Palazzo Pirelli la convenzione prevista dal Protocollo d’intesa per la composizione del contenzioso tra proprietà e inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Ridurre il contenzioso con gli inquilini: è questo l’obiettivo della convenzione firmata questa mattina a Palazzo Pirelli tra il Difensore regionale di Regione Lombardia Gianalberico De Vecchi e ALER Brescia, Cremona e Mantova nella persona del Presidente Amedeo Ghidini.

La convezione nasce dal Protocollo d’intesa dello scorso ottobre sottoscritto con Federcasa Lombardia, l’associazione regionale che riunisce le Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale, ALER, per favorire per la composizione del contenzioso tra proprietà e inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Gianalberico De Vecchi spiega:

Sulla base dell’accordo sottoscritto con ALER Brescia, Cremona e Mantova e con le altre Aziende della Regione il Difensore regionale, su richiesta degli inquilini coinvolti in controversie, potrà intervenire per favorire la risoluzione dei conflitti, esercitando, quando possibile e opportuno, un ruolo di mediazione. In tal modo intendiamo incentivare un percorso virtuoso, poiché l’attività di difesa civica consente un significativo e concreto risparmio per le pubbliche amministrazioni sia in termini di spese legali sia di impiego di risorse umane, contribuendo al contempo a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione pubblica.

Il documento prevede, inoltre, che Difensore regionale e ALER Brescia – Cremona – Mantova attivino progetti per favorire la conoscenza e la diffusione della difesa civica presso gli inquilini, diffondendo la cultura della mediazione come strumento di soluzione stragiudiziale delle controversie e di prevenzione dei procedimenti giudiziari.

Il Presidente di ALER Brescia, Cremona e Mantova, Amedeo Ghidini, sottolinea:

Si tratta di uno strumento importante per diffondere la cultura della prevenzione dei conflitti, della tutela e della legalità, ma anche di un modo concreto per avvicinare le istituzioni ai cittadini. L’adesione a questo protocollo non rappresenta soltanto un atto formale, ma una precisa scelta di metodo e di visione. Ascolto, mediazione e confronto sono leve fondamentali per migliorare la qualità del servizio pubblico, rendere più chiare le procedure e garantire risposte più rapide ed efficaci. Lavorare in sinergia con il Difensore civico significa costruire un sistema sempre più vicino alle persone, capace di intercettare e rispondere in modo puntuale ai bisogni dei cittadini. ALER è pronta a fare la propria parte, promuovendo un modello di gestione pubblica che metta davvero al centro il cittadino, assicurando dignità, rispetto e trasparenza. È questa la direzione da seguire per continuare a rafforzare e far crescere il sistema dell’abitare pubblico lombardo.

L’Assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco ha evidenziato:

La sottoscrizione di questo Protocollo rappresenta un passo importante verso una pubblica amministrazione sempre più vicina ai cittadini e capace di ascoltarli. Ringrazio il Difensore Civico De Vecchi e il Presidente Ghidini per l’impegno e la sensibilità dimostrata nel voler costruire insieme strumenti concreti di tutela e partecipazione.

Alla firma del Protocollo ha partecipato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, che ha testimoniato il sostegno concreto delle istituzioni regionali a iniziative come questa