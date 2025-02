‘Dietro tutta’ al Teatro Serra

In scena a Napoli dal 7 al 9 e il 15 e 16 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Amore in Italia al tempo del Pregiudizio, nella produzione del Teatro Serra di Napoli. ‘Dietro tutta’, una commedia satirica scritta e diretta da Mauro Palumbo, con Mario Cangiano, Sara Guardascione e Pietro Tammaro. Scenografie, Cristina Zanoboni.

A febbraio dal 7 al 9 e il 15 e 16, venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00, a Fuorigrotta, in via Diocleziano 316.

Info: teatroserra@gmail.com / 347-8051793.

Amore e pregiudizio sono gli ingredienti di un triangolo ambientato in una quieta e imprecisata cittadina all’ombra delle Alpi. Protagonisti Roberto, uomo irreprensibile radicato nelle tradizioni locali, la volitiva moglie romana Giorgia e Luigi, l’amante del Sud incarnazione di un’Italia diversa energica e vitale.

Il racconto, dal sapore noir, pur proponendo uno schema narrativo consolidato, si dipana in un ritmo incalzante di equivoci esilaranti e situazioni paradossali; pretesti per esplorare tematiche come il razzismo e le tensioni sociali all’interno di un microcosmo di provincia, irrigidito in schemi comportamentali ossessivi e anacronistici.

Nell’illusione di preservare identità e privilegi, il marito cerca di annientare l’influenza meridionale incarnata dal rivale, ma ogni tentativo di innalzare muri e dividere culture, è destinato a fallire, evidenziando l’assurdità di ogni resistenza: la convivenza è un’inevitabile condizione umana e migrazioni e multiculturalità sono parte integrante della nostra vita.

L’autore dice:

Una commedia, secondo me, oggi necessaria che invita a riflettere, col sorriso sulle labbra, delle contraddizioni della nostra epoca e sulla sua necessaria multiculturalità.

Personaggi vibranti e dialoghi pungenti, per una messa in scena che ci ricorda, con leggerezza, che l’unità nella diversità è la vera forza di una società.

‘Dietro tutta’

regia e drammaturgia Mauro Palumbo

con Mario Cangiano, Sara Guardascione, Pietro Tammaro

scenografie Cristina Zanoboni

venerdì 7 febbraio 2025, ore 21:00

sabato 8 febbraio 2025, ore 19:00

domenica 9 febbraio 2025, ore 18:00

repliche:

sabato 15 febbraio 2025, ore 19:00

domenica 16 febbraio 2025, ore 18:00