Dietro le nuvole: viaggio tra gli autori e i protagonisti del fumetto

Interviste, storie e sguardi sul fumetto in Italia e nel mondo

Il fumetto è una delle forme narrative più versatili del nostro tempo.

Attraverso immagini e parole racconta il presente, interpreta il passato, immagina il futuro e affronta temi complessi con linguaggi sempre nuovi.

Eppure, molto spesso, l’attenzione si concentra sulle opere, mentre restano sullo sfondo le persone che quelle storie le immaginano, le scrivono e le disegnano.

È da questa considerazione che nasce Dietro le nuvole, uno spazio dedicato al fumetto e, soprattutto, ai suoi autori.

Un luogo d’incontro pensato per conoscere i loro percorsi professionali, scoprire cosa si cela dietro una tavola o una sceneggiatura e comprendere i processi creativi che trasformano un’idea in un personaggio capace di entrare nell’immaginario collettivo.

L’obiettivo della rubrica va oltre il semplice racconto delle novità editoriali. Attraverso interviste e approfondimenti esploreremo il fumetto da prospettive diverse: il mestiere dell’autore, le sfide del mercato, il rapporto con i lettori, l’evoluzione del linguaggio fumettistico e il ruolo culturale che questo straordinario mezzo continua a ricoprire.

Incontreremo artisti affermati e nuove voci emergenti, professionisti provenienti da esperienze differenti ma accomunati dalla stessa passione per il racconto per immagini.

Cercheremo di capire non soltanto cosa realizzano, ma anche come nasce il loro lavoro, quali sono le fonti di ispirazione, le difficoltà, le soddisfazioni e il modo in cui osservano il mondo che li circonda.

Accanto ai nomi già conosciuti troveranno spazio giovani talenti, illustratori, disegnatori, sceneggiatori, editor e tutte quelle figure che, spesso lontane dai riflettori, contribuiscono ogni giorno alla crescita e all’evoluzione del fumetto.

L’intento è offrire uno sguardo il più possibile ampio e rappresentativo sul settore, dando voce tanto a chi ne ha scritto la storia quanto a chi potrebbe scriverne il futuro.

Pur mantenendo il fumetto italiano al centro del nostro progetto, non mancheranno occasioni per allargare lo sguardo oltre i confini nazionali.

Il dialogo con autori, editori e professionisti del panorama europeo e internazionale ci permetterà di raccontare come il fumetto si evolva e si arricchisca attraverso esperienze, tradizioni e sensibilità diverse, offrendo ai lettori una prospettiva ancora più ampia su questo linguaggio in continua trasformazione.

Per inaugurare questo percorso non potevamo che partire da uno degli artisti più riconoscibili e influenti del fumetto italiano contemporaneo: Leo Ortolani.

Con lui non parleremo soltanto di creatività e professione, ma di ciò che si nasconde sotto la superficie della comicità: il rapporto tra ironia e fallimento, il confine tra serio e ridicolo, e il modo in cui un autore osserva il mondo quando decide di trasformarlo in racconto.

Un dialogo che attraversa il suo lavoro e il suo sguardo sul tempo, sulla cultura pop e sul senso stesso del raccontare.

Perché dietro ogni nuvola non c’è solo una storia, ma qualcuno che ha scelto di raccontarla.