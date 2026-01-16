Dieci milioni per la piccola impresa, l’innovazione, l’inclusione

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli presenta un piano straordinario da dieci milioni di euro per dare impulso all’economia cittadina.

Il piano mira da un lato a favorire la crescita economica e la creazione di lavoro, dall’altro a rafforzare le reti sociali del territorio. L’iniziativa è stata illustrata questa mattina a Palazzo San Giacomo dal Sindaco Gaetano Manfredi e dall’Assessore Chiara Marciani.

Tre sono le linee guida per gli investimenti: il sostegno alla piccola impresa, in particolare all’artigianato e alla manifattura; l’economia sociale, per rafforzare i processi d’inclusione e offrire sostegno alle giovani famiglie in difficoltà; l’innovazione, per premiare la creatività delle nuove start-up.