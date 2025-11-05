‘Dieci favole antiche’ all’Archivio di Stato di Napoli

Il libro di Manlio Santanelli sarà presentato l’8 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 8 novembre 2025, ore 10:30, presso l’Archivio di Stato di Napoli, in Piazzetta del Grande Archivio, 5, si terrà la presentazione del libro ‘Dieci favole antiche – Alla maniera di G. B. Basile’, di Manlio Santanelli, Kairos edizioni.

In ‘Dieci favole antiche’, Manlio Santanelli, apprezzatissimo autore partenopeo, scrittore e drammaturgo di fama internazionale, protagonista in prima linea del Movimento della Nuova Drammaturgia Napoletana che si affermò tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80, raccoglie il testimone in ossequio a G. B. Basile e alla Letteratura del ‘600 in lingua napoletana.

Lo scopo delle ‘Favole antiche’ è la valorizzazione dell’identità culturale della nostra terra nei confronti dell’emergente lingua toscana e di quella spagnola dei dominatori.

Le illustrazioni presenti nel libro, eseguite da alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, hanno tradotto le suggestioni della napoletanità aggiornate alla contemporaneità.

Il prefatore Matteo Palumbo, professore di Letteratura Italiana – Federico II di Napoli, parlerà della speciale forza narrativa dell’autore attraverso lo cunto.

La prof. Daniela Pergreffi del Corso di Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, relazionerà sulla forza del linguaggio artistico attraverso le illustrazioni.

Non mancheranno interventi in napoletano antico degli attori Federica Aiello e Maurizio Murano, che rappresenteranno una sorta di Premiere in quanto a marzo prossimo al Teatro San Ferdinando di Napoli andrà in scena la traduzione teatrale di ‘Dieci favole antiche’.

Come suggestione scenografica sarà presente l’Associazione Rievocatori Storici ‘Fantasie d’Epoca’ con abiti del ‘600.

A condurre la giornalista Laura Bufano.