Dieci con lode allo Speed Down CSI

Concluso il campionato nazionale sulle curve del circuito toscano di Villa Basilica (LU)

Le adrenaliniche curve del circuito di Villa Basilica (LU), sui 1.800 metri in discesa del velocissimo percorso molto tecnico, hanno eletto domenica 7 settembre i campioni 2025 dello Speed Down CSI.

Tra molte conferme e qualche novità, la quarta ed ultima tappa del Campionato Nazionale CSI, dopo quelle cronometrate a Freggina, Pian degli Ontani e Predappio, ha laureato i migliori piloti sui kart, skeleton, trike, carioli in legno e carenati, tutti mezzi e macchine senza motore ma spinti con audacia e maestria dai piloti al traguardo con la propulsione della sola forza gravitazionale.

Nella categoria C4 – i mezzi carenati dotati di ammortizzatori – il successo finale è andato al bolognese Giancarlo Fugazza, al suo sesto titolo di categoria, mentre nella Drift Trike si è riconfermato il toscano Massimo Balloni.

Nelle coppie della C7 – gli storici e spettacolari carioli in legno – la quarta vittoria su quattro gare ha incoronato il tandem piemontese Barbero – De Marchi.

Tra i giovani nella Drift Trike Junior a spuntarla è stato, grazie all’ultimo crono, Matteo Vecoli, che ha spodestato il campione uscente del 2024, Elia Bertagna.

Nella Gravity Bike si è rilaureato campione per la settima volta Luca Lusini, così come nella categoria C8 – kart con assale diviso – è arrivato l’undicesimo titolo italiano nello Speed Down per il bresciano Spartaco Targhetti.

Nei C10, ossia gli skeleton, è solo argento per Sergio Gori, un anno fa campione; è invece Danilo Franzini a trionfare con una vittoria anche nell’ultimo circuito stagionale.

Il campione nazionale Folk Italia Singolo è ancora Gabriele Rosi, pilota della scuderia villese di casa, autore di un’ottima manche nella finale, su un tracciato a lui ben noto. Nei C9 vittoria di Luca Barsotti, a punteggio pieno dopo una stagione di en plein di successi.

Festa grande a fine corsa nella gara degli N5K, dove a spuntarla è stato Antonio Cancelloni. Ad applaudire poi tutti i piloti un intero paese appassionato di questa simpatica disciplina sportiva.