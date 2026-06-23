‘Dieci anni di futuro’: la Apple festeggia il decennale dell’Academy

Il 25 giugno una giornata speciale nel campus universitario di San Giovanni a Teduccio

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Dieci anni di futuro’ è lo slogan con cui la Apple Developer Academy celebra il suo primo decennio di attività.

Una formula che racchiude perfettamente il percorso compiuto dall’Academy: dieci anni di innovazione, formazione e crescita, ma anche la volontà di continuare a creare nuove opportunità per le generazioni future.

Per celebrare questo importante traguardo, il 25 giugno 2026 si terrà una giornata speciale nel campus universitario di San Giovanni a Teduccio, dove nel 2016 è nata la collaborazione tra Apple e l’Università Federico II.

Un progetto che ha contribuito a trasformare l’area delle ex ciminiere della Cirio, simbolo del declino industriale di una periferia dimenticata, in uno dei più importanti poli tecnologici d’Europa e in un emblema della rinascita di Napoli Est.

Alla cerimonia parteciperanno il rettore della Federico II Matteo Lorito, Alisha Johnson Wilder, Senior Director for Global Community Impact di Apple, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, con un videomessaggio.

Il programma prevede, inoltre, un panel dedicato alle storie di successo degli ex studenti dell’Academy.

In dieci anni di attività, la Apple Developer Academy ha formato oltre 3.000 sviluppatori provenienti da più di 50 Paesi del mondo, favorendo l’incontro tra culture, competenze e idee innovative.

Gli studenti hanno realizzato oltre 800 applicazioni e più di 150 di loro hanno conquistato la prestigiosa Swift Student Challenge, il riconoscimento più ambito per i giovani sviluppatori dell’ecosistema Apple a livello internazionale.

Un risultato che testimonia il successo di un modello capace di unire formazione, innovazione e tecnologia, come dimostrano i numerosi ex allievi che oggi ricoprono ruoli di rilievo in Apple e in altre importanti aziende tecnologiche globali.