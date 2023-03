Didacta: Nardini premia istituti di Lucca e San Giovanni Valdarno (AR)

L’Assessore ha consegnato i riconoscimenti di un concorso nazionale sui percorsi digitali all’interno di Didacta, la più grande fiera italiana dedicata alla scuola

Un concorso per avvicinare le studentesse e gli studenti alle nuove tecnologie e a nuove forme di apprendimento: anche questo racconta Didacta, la più grande fiera italiana dedicata alla scuola, in corso alla Fortezza da Basso di Firenze, dove l’Assessore regionale all’istruzione e alla formazione Alessandra Nardini ha premiato le vincitrici e i vincitori toscani del concorso nazionale ‘Percorsi digitali IeFP’ promosso da AICA, Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico, in collaborazione con la Regione Toscana.

Il concorso, nato per favorire lo sviluppo di competenze per l’approccio alle ICT, Information and communication technologies, e promuovere percorsi di formazione particolarmente innovativi attraverso l’uso delle nuove tecnologie, ha assegnato la vittoria alla classe terza del corso dei servizi commerciali per la Web community manager, WCM, dell’ISI Sandro Pertini di Lucca con il progetto #radiotalkabout e alla classe terza indirizzo Manutenzione elettrica/elettronica dell’ISIS Valdarno di San Giovanni Valdarno (AR), che ha presentato il video ‘Il suono del lavoro’.

Ha detto Nardini: