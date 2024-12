Dicembre a Sala Ichòs: storie, poesia e passione sul palcoscenico

Gli spettacoli in scena a Napoli il 7, 13, 14 e 15 dicembre

Il Teatro Sala Ichòs di Napoli chiude il 2024 con un calendario ricco di appuntamenti che attraversano poesia, teatro, tradizione popolare e danza.

Quattro serate imperdibili che sapranno coinvolgere, emozionare e far riflettere, portando in scena storie di amore, resilienza, lotta e bellezza.

Sabato 7 dicembre, alle ore 21:00, la compagnia Itinerarte presenta ‘In nome della madre’, tratto dall’omonimo testo di Erri De Luca. Tina Femiano, diretta da Riccardo de Luca, dà voce a Maria, una giovane donna il cui incontro con l’angelo cambia per sempre la sua vita.

La storia della Natività si veste di poesia e umanità: Maria e Giuseppe si amano, ma il mondo, con i suoi giudizi e le sue regole, incombe. Uno spettacolo intenso, che sfiora il mistero e ne restituisce la straordinaria forza.

Venerdì 13 dicembre, la serata si apre con Vernice Fresca e il loro ‘Buffo riadattamento di tre Misteri’, ispirato al teatro di Dario Fo. In scena Nicola Mariconda porta una narrazione grottesca e vibrante, che intreccia dialetti e linguaggi arcaici per affrontare temi universali come la dignità umana, la cultura popolare e la lotta contro l’abuso di potere.

A seguire, Balagancik presenta ‘Nu paese curioso’, con Donatella Faraone Mennella e Libero De Martino. Lo spettacolo è uno sguardo vivido e riflessivo sulla società attraverso la storia di Baccalà. Ambientato in una Napoli dove tutto può accadere, la performance offre una profonda analisi su bullismo e violenza di gruppo.

Sabato 14 dicembre, ore 21:00, Itinerarte e Akerusia Danza presentano lo spettacolo Tre brevi storie tristi.

Prima storia: ‘Off Limits – L’amore fuori di sé’ è lo spettacolo ideato da Mary Correa e Luigi Fabio Mastropietro con l’intento di mettere in scena un viaggio poetico/sinestetico nella galassia emozionale e filosofica dell’innamoramento e dell’amore.

Seconda storia: a cura di Rosario Liguoro con le coreografie di Elena D’Aguanno. In scena Mari Correa, Maria Giulia D’angelo e Otello Matacena raccontano una storia fatta da piccoli frammenti, amori reali, inventati, fantastici, pensati, desiderati, amori dimenticati.

Terza storia: a cura di Mario Serra, con le coreografie di Elena D’Aguanno. Interpreti: Mari Correa, Maria Giulia D’angelo e Otello Matacena. È la trasposizione di una storia d’amore tra l’artista Mario Serra e una donna per lui indimenticabile.

Chiudono l’anno Patrizia Di Martino e Francesca Rondinella portando in scena il 15 dicembre, ore 21:00, ‘Frammenti di Donna’, un recital di poesie e canzoni che celebra la forza, la passione e la complessità dell’universo femminile.

Un percorso che unisce le parole di grandi autrici e poetesse – M. Hack, B. Varela, A. Merini, S. Plath, M. Gualtieri, S. de Beauvoir, Tina Modotti, A. Storniuna, Frida Kahlo – per restituire al pubblico l’immagine di una donna madre, amante, pensante e ribelle.

Giovedì 12 dicembre, ore 21:00 il teatro apre le porte per presentare al pubblico e alla stampa il calendario degli spettacoli che andranno in scena da gennaio 2025.

Parcheggio gratuito disponibile in loco; possibilità di navetta gratuita da Piazza Bovio.

Biglietto intero: 10 €

Ridotto: 8 €

Abbonamento 8 spettacoli: 50 €

Info e prenotazioni: cell. 366-8711689