‘Diavoli in cucina’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 26 dicembre al 7 gennaio

Debutta a Roma, dal 26 dicembre al 7 gennaio al Teatro de’ Servi di Roma, ‘Diavoli in cucina’, gustosa commedia scritta da Gianni Quinto e diretta da Massimo Natale. In scena Valeria Monetti, Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi e Simone Giacinti.

‘Diavoli in cucina’ è un locale famoso in città, ci lavorano tre uomini e una donna che fanno di tutto: dalla preparazione al servizio ai tavoli, fino all’intrattenimento per i clienti con momenti comici, divertenti e musicali.

I quattro sono anche grandi amici e nei momenti in cui il locale è chiuso al pubblico si confidano, si confrontano, ma soprattutto si massacrano scherzosamente. Tutto cambierà quando il personale del locale dovrà essere ridotto: uno di loro è di troppo e allora si scatenerà una guerra.

La commedia è un graffiante spaccato degli eventi che stiamo vivendo: dalla voglia di ripresa al problema dell’occupazione, fino ai rapporti di amicizia e di affetto, che possono essere messi in crisi da un momento all’altro.

La storia sarà raccontata con ritmo, toni dissacranti e continue sorprese che divertiranno lo spettatore catapultandolo quasi nella cucina del locale.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06-6795130

info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 17:30 e ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti: 25 euro

31 dicembre ore 21:30

Biglietti: 50 euro