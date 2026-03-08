‘Diario di Lina’ torna all’Argot Studio

In scena a Roma dal 12 al 15 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

A tre anni dal debutto proprio all’Argot Studio di Roma, torna in una nuova veste dal 12 al 15 marzo 2026, ‘Diario di Lina’ scritto e diretto da Francesco Lagi, con Anna Bellato e Francesco Colella, uno spettacolo di Teatrodilina prodotto dalla Compagnia Lombardi – Tiezzi.

Una nuova versione di un testo che è cambiato negli anni e si è modificato mettendo a fuoco nuovi temi e nuove parole di un racconto intimo, che affonda sui temi della perdita e la crisi di un amore.

Un piccolo cantiere che ha definito un nuovo spettacolo che ha al centro una coppia, un uomo e una donna, e il loro spaesamento, confuso doloroso e ironico, di fronte alla morte del loro cane.

Testimone di tutto il loro amore, infatti, è sempre stata Lina, la cagnetta che ormai non c’è più, evocata dai due protagonisti Anna Bellato e Francesco Colella in un dialogo serrato fatto di complicità ed emozione, inquietudine e malinconia. In quell’attimo di sospensione dal quotidiano che così efficacemente riesce a disegnare Francesco Lagi nel suo teatro.

Note di regia Gli ultimi giorni di Lina, la nostra cagnetta, sono passati. C’è un breve saluto parlando di cose, a ridere e a piangere un po’. La perdita, il senza, il lasciare, il malgrado. C’è il sogno di un cane, la vita e la morte di alcuni robot, un ballo di coppia, ci siamo noi due. Gli attimi, i giorni, gli anni trascorsi, la Lina da cucciola che si fa grande poi vecchia, testimone di tutto di noi, che tutto sapeva e che tutto sa. E ora? Che è, che succede? Ci si orienta di nuovo nelle piccole cose ogni giorno, il guinzaglio, la cuccia, dei peli rimasti per casa. E poi arriva il vento che, come l’amore, soffia improvviso e poi se ne va.

Francesco Lagi

Maggiori informazioni su: www.teatroargotstudio.com

‘Diario di Lina’

con Anna Bellato & Francesco Colella

disegno suono Giuseppe D’Amato

scena Francesca Bottaro

scritto e diretto da Francesco Lagi

uno spettacolo di Teatrodilina

produzione Compagnia Lombardi – Tiezzi

Argot studio

Via Natale Del Grande, 27

00153 Roma

Orario spettacoli

dal giovedì al venerdì ore 20:30

sabato ore 19:30

domenica ore 17:30

Biglietti

15€ intero

tessera associativa 5€