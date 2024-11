‘Diario dell’ultimo viaggio di Ferdinando II’ a Palazzo Marigliano

Il 22 novembre a Napoli la presentazione del libro di Francesco Maurizio Di Giovine

Venerdì 22 novembre, alle ore 16:30, presso Palazzo Marigliano, via San Biagio dei Librai, 39, a Napoli, sarà presentato il libro ‘Diario dell’ultimo viaggio di Ferdinando II Re del Regno delle Due Sicilie nelle Puglie’ dell’autore Francesco Maurizio Di Giovine, ed edito da Controcorrente.

L’appuntamento culturale si svolgerà attraverso un dialogo a tre, al quale parteciperà lo stesso autore, oltre che lo storico militare Dott. Ferdinando Scala, membro della Società di Storia Militare, ed il Prof. Gianandrea de Antonellis, Baccelliere dell’Accademia di Arnau Roger e Direttore nella medesima della sezione ‘Pensiero politico di Napoli ispanico’.

Il Dott. Di Giovine narrerà di quando nel gennaio 1859 il Re Ferdinando II volle intraprendere un viaggio verso le Puglie per incontrare la principessa Maria Sofia von Wittelsbach, che, da Trieste, doveva giungere via mare a Manfredonia, per sposare il figlio del Re, Francesco di Borbone, duca di Calabria.

Nonostante le avversità atmosferiche, il suo passaggio nelle terre pugliesi fu caratterizzato dal più vivo omaggio delle popolazioni. Il Re si mostrò attento alle esigenze dei luoghi e delle comunità che visitò e offrì loro il sostegno di cui necessitavano per lo sviluppo sociale ed economico.

L’autore, attraverso una cronaca giornaliera, ripercorre il viaggio di Re Ferdinando portando alla luce numerosi e dimenticati episodi e testimonianze umane.

La presentazione è aperta al pubblico.