Diamante Fiorentino, Toscana apre dialogo per il ritorno del gioiello

Grazie alla digitalizzazione dei documenti di successione, emerge la volontà inequivocabile dell’Elettrice Palatina: il bene fu legato allo ‘Stato della Toscana’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si apre una fase inedita nella secolare storia del Diamante Fiorentino. La Regione Toscana ha avviato ufficialmente un’interlocuzione diretta con Carlo d’Asburgo-Lorena, Capo della Casa d’Asburgo e attuale proprietario della leggendaria gemma.

Si tratta di un passo storico: la Toscana è infatti la prima istituzione italiana a intessere un rapporto diretto e dedicato esclusivamente al futuro del diamante, con l’obiettivo di riportarlo, almeno temporaneamente, nella sua culla d’origine.

L’iniziativa non nasce da una mera rivendicazione, ma da un solido lavoro di ricerca e digitalizzazione condotto dalla Regione in sinergia con il Museo de’ Medici e l’Archivio di Stato di Firenze.

Lo studio sistematico di tutti i documenti di successione tra le dinastie Medici e Lorena ha riportato alla luce un dettaglio cruciale: nell’allegato al Patto di famiglia, datato 1740, Anna Maria Luisa de’ Medici volle esplicitamente che il gioiello restasse “unito allo Stato della Toscana”.

Una volontà che assume oggi un significato profondo: la Toscana attuale è l’unica tra le Regioni italiane ad aver conservato la medesima conformazione territoriale che aveva ai tempi di Cosimo I de’ Medici. È dunque questa specifica terra, con la sua continuità storica e geografica, che il gioiello è chiamato a rappresentare.

Il l Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato:

Non è solo una questione morale, ma storica e documentata. Nell’allegato del Patto di famiglia del 1740 il Diamante fiorentino è chiaramente indicato tra le gioie unite allo Stato, destinate a rimanere in quella Toscana che ha ancora la conformazione del granducato, a ornamento pubblico e a beneficio dei visitatori. È uno dei lasciti più alti di Anna Maria Luisa de’ Medici, che appartiene alla storia dell’umanità.

Il dialogo avviato con l’erede Carlo d’Asburgo-Lorena punta, nell’immediato, a organizzare una mostra evento che possa riportare il ‘Fiorentino’ a casa. L’auspicio, sottolineato dal Presidente, è quello di trasformare questa apertura in una concessione permanente, onorando così le disposizioni dell’Elettrice Palatina.

Sulla stessa linea l’Assessore alla cultura Cristina Manetti, che evidenzia il valore identitario dell’operazione:

È una storia affascinante e complessa, che sembrava perduta e che oggi torna alla luce. L’Elettrice Palatina volle che questo bene restasse legato alla Toscana e noi intendiamo far valere quella volontà. Per questo abbiamo avviato un primo contatto con l’erede, affinché il diamante possa tornare ad essere ammirato nella sua terra di appartenenza.

A supporto di questa operazione culturale, è stato presentato un ritrovamento eccezionale: un ritratto originale e inedito della Granduchessa Maria Maddalena d’Austria, opera autografa di Orazio Fidani.

Il dipinto, svelato dal direttore del Museo de’ Medici Samuele Lastrucci, offre un primo piano straordinario della Granduchessa che indossa il gioiello. Si tratta, ad oggi, della fonte iconografica pittorica più autorevole e dettagliata mai rinvenuta, che permette di ammirare la gemma con una precisione finora sconosciuta.

Lastrucci ha spiegato:

Questo dipinto rappresenta l’ultimo ritrovamento iconografico del Fiorentino e uno dei più accurati. È una prova ulteriore della centralità simbolica del gioiello come emblema del potere e della continuità dello Stato toscano.

Acquistato grezzo nel 1601 da Ferdinando I e tagliato a Firenze sotto Cosimo II, il diamante scomparve dalla scena pubblica dopo la Seconda Guerra Mondiale, custodito dall’imperatrice Zita di Borbone – Parma.

Oggi, grazie alla diplomazia culturale e al rigore scientifico della Regione Toscana, il ‘Gran Diamante’ è più vicino a riallacciare i fili con la sua storia.