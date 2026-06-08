Dialogo PE e organizzazioni religiose, filosofiche e giovanili su IA

In programma il 9 giugno a Roma, presso Esperienza Europa – David Sassoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Martedì 9 giugno, ore 14:30, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza a Roma, su iniziativa della Vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, un incontro con chiese, comunità religiose, organizzazioni filosofiche, non confessionali e giovanili sul tema dell’intelligenza artificiale.

Il confronto, dal titolo ‘Salute e benessere nell’era dell’intelligenza artificiale: le comunità di fronte all’isolamento e ai rischi del digitale’, avviene nell’ambito del dialogo previsto dall’articolo 17 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che prevede uno scambio aperto e regolare tra le istituzioni europee e queste realtà.

Lo scopo è esplorare in che modo le comunità di fede, le organizzazioni civili e le nuove tecnologie si intersecano nella tutela della salute mentale, nella prevenzione dell’isolamento sociale e nella gestione dei rischi del digitale.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo con delega al dialogo previsto dall’art. 17, e Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia.

Alle ore 15:00 è previsto un collegamento in diretta con l’aula di Bruxelles, con gli interventi di Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, e di Magnus Brunner, Commissario europeo competente per il dialogo con le organizzazioni religiose e filosofiche.

Seguirà, dalle ore 15:20, il dibattito con la partecipazione di:

• Prof. Louis Caruana, Pontificia Università Gregoriana

• Imam Muhammad Hasan, cofondatore del Centro Islamico Culturale Fratellanza Umana – già Imam della Grande Moschea di Roma

• Pastora Mirella Manocchio, Presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia

• Alessandro Dini Ciacci, Direzione Comunicazione in Italia – La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

• Angèle Mulibinge Kaj, coordinatrice del gruppo Ut Omnes – rete Together for Europe

• Alice Manoni, Giovani delle ACLI

• Rev. Dario Doshin Girolami, Abate del Centro Zen L’Arco

• Irina Poleva, esperta di intelligenza artificiale applicata alla sanità, Responsabile della Medicina Predittiva di Community Zero

• Francesco Forte, Consigliere di Presidenza – Consiglio Nazionale Giovani

Modera Metis Di Meo, autrice e conduttrice RAI.

L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Parlamento europeo in Italia.