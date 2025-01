Dialoghi di Pistoia annuncia il tema della XVI edizione

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 23 al 25 maggio 2025 si svolgerà la XVI edizione dei Dialoghi di Pistoia, festival di antropologia del contemporaneo che quest’anno rifletterà sulle diverse modalità e culture dell’abitare il pianeta esplorando il tema ‘Stare al mondo. Ecologie dell’abitare e del convivere’.

La manifestazione, ideata e curata da Giulia Cogoli, è promossa dalla Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia.

Qual è l’impronta dell’umanità sulla Terra?

Il termine ‘antropocene’ sembra dare all’intero genere umano la colpa del depauperamento dell’habitat, ma è davvero così?

Non tutti i modelli di vita hanno la stessa responsabilità dello stato attuale.

Cosa significa scegliere di vivere nelle grandi città, o nelle medie comunità urbane o nelle aree rurali?

Oppure nei deserti, foreste e regioni artiche?

Qual è il rapporto che le diverse popolazioni hanno stabilito con il loro ambiente?

E cosa succede quando intere aree geografiche si spopolano?

L’edizione 2025 dei Dialoghi di Pistoia intende ripensare e indagare il concetto di abitare allargando lo sguardo dalla casa, alle comunità al pianeta, riflettendo sulle diverse modalità di relazione e coesistenza.

Giulia Cogoli dichiara:

La responsabilità per le future generazioni è uno dei punti centrali della riflessione che i Dialoghi quest’anno faranno sul tema ‘Stare al mondo. Ecologie dell’abitare e del convivere’.

Dobbiamo dedicarci alla cura della nostra casa comune, la Terra, e ciò significa prendersi cura di noi e degli altri, nello stesso modo, in una convivenza che guardi a un futuro sostenibile per tutti, non solo noi umani.

Siamo molto felici di iniziare il percorso formativo per gli studenti dall’Istituto Omni Comprensivo San Marcello Pistoiese che dall’inizio del festival ci segue con assiduità.