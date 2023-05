Dialoghi con la Reggia di Caserta: appuntamento il 24 maggio 2023

Si parlerà dei lavori di restauro negli Appartamenti Reali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Reggia di Caserta.

La Reggia con il naso all’insù. Torna mercoledì 24 maggio l’appuntamento mensile con Dialoghi con la Reggia, incontro on line con il cuore pulsante del Museo.

I follower Instagram e Facebook dell’Istituto hanno scelto attraverso un sondaggio il tema di questo mese: i lavori di restauro negli Appartamenti Reali.

Sarà quindi possibile conoscere i dettagli degli interventi nelle Sale di Marte, Astrea e Trono degli Appartamenti Reali, previsti dal progetto di ‘Miglioramento dell’offerta museale’ nell’ambito del Programma Operativo Complementare di azione e coesione 2014-2020 PON Cultura e Sviluppo 2014-2020.

In particolare, i lavori riguardano il consolidamento e il restauro degli apparati decorativi delle volte delle Sale. La Reggia di Caserta offre sempre nuove punti di vista e prospettive per apprezzare la sua meraviglia. In questa occasione, dunque, gli occhi saranno puntati ai soffitti dei magnifici spazi dell’Ala dell’Ottocento degli Appartamenti Reali.

Parteciperanno a Dialoghi con la Reggia:

Tiziana Maffei – Direttore generale della Reggia di Caserta

Giuseppe Oreste Graziano – Direttore dei Lavori

Anna Manzone – Direttore operativo dei lavori

Anna Panariello – Cooperativa Archeologia

A conclusione degli interventi sarà possibile porre domande ai relatori attraverso i canali social.

L’appuntamento è il 24 maggio alle ore 16:00 sui canali Facebook e YouTube della Reggia di Caserta.