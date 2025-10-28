‘Diabolik’ al Tam Tam DigiFest: proiezione al Centro De Cicco

Appuntamento il 29 ottobre al Centro Polifunzionale per Anziani ‘V. De Cicco’ di Napoli Ponticelli

Il Tam Tam DigiFest prosegue il suo viaggio nel mondo dei fumetti con una proiezione imperdibile: ‘Diabolik’ dei Manetti Bros., in programma martedì 29 ottobre alle ore 17:30 presso il Centro Polifunzionale per Anziani ‘V. De Cicco’ in viale Hemingway 102, Ponticelli, a Napoli.

Ospite di questa tappa è Mario Punzo, direttore della Scuola Italiana Comix sede di Napoli.

L’evento rientra nel cartellone della 20ª edizione del festival, dedicata al tema ‘Comics Stars, viaggi fantastici tra strisce e balloons’, un omaggio al mondo della nona arte e ai suoi protagonisti più iconici.

Con ‘Diabolik’, 2021, i Manetti Bros. riportano sul grande schermo il celebre ‘Re del Terrore’ creato da Angela e Luciana Giussani, in un raffinato noir ambientato alla fine degli anni Sessanta.

Un film che unisce fedeltà al fumetto e modernità di linguaggio, mettendo in scena l’incontro tra Diabolik ed Eva Kant, la cattura del ladro geniale da parte dell’ispettore Ginko e il piano audace per la sua liberazione.

Interpretato da Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, il film si distingue per l’atmosfera rétro, l’eleganza delle scenografie e la tensione narrativa che ne fanno un omaggio raffinato al cinema di genere italiano.

Il Tam Tam DigiFest – organizzato dalla Cooperativa Tam Tam in collaborazione con Nascest e Camerafilm, con il contributo dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania – celebra così vent’anni di attività culturale e audiovisiva, confermandosi come una delle rassegne più longeve del panorama italiano.

Nel mese di novembre il Tam Tam Digifest farà tappa a Salerno e a Caserta

Info e prenotazioni: tamtamcoop@libero.it – 366-3188501