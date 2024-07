Diabete, obesità e stili di vita: intergruppo consiliare in Lombardia

La presentazione mercoledì 24 luglio a Palazzo Pirelli

con i Presidenti Fontana e Romani e le Consigliere regionali Scurati, Villa, Carzeri e Rozza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Nasce in Regione Lombardia l’intergruppo consiliare ‘Diabete, obesità e stili di vita’: la presentazione ufficiale si terrà mercoledì 24 luglio alle ore 13:00 in Sala Gonfalone a Palazzo Pirelli, alla presenza del Presidente della Regione Attilio Fontana, del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e delle Consigliere regionali promotrici Silvia Scurati, Alessia Villa, Claudia Carzeri e Carmela Rozza.

Obiettivo è quello di sviluppare e promuovere nuove azioni e soluzioni legislative sul fronte della diabetologia, dell’endocrinologia e della nutrizione, creando un tavolo che veda la presenza e la partecipazione del Consiglio Regionale, delle autorità sanitarie, delle organizzazioni scientifiche e delle associazioni dei pazienti.

Silvia Scurati spiega:

In particolare priorità dovrà essere quella di rafforzare e ottimizzare l’assistenza, potenziare la formazione specialistica, garantire l’accesso omogeneo alle cure e l’accesso e la distribuzione dei Sistemi di Automonitoraggio Glicemico, CGM, istituire Registri regionali delle patologie e promuovere la formazione e l’informazione per i Medici di Medicina Generale.

Il diabete interessa percentuali sempre più elevate di popolazione, ha tassi di crescita impressionanti e, nei fatti, assorbe l’8% della spesa sanitaria, considerando altresì il carattere ereditario della malattia stessa.

Oltre il 25% dei bambini lombardi tra gli 8 e i 10 anni è sovrappeso o obeso, in Italia quasi 4 milioni di persone soffrano di diabete, di cui 700mila solo in Lombardia, mentre circa 2,6 milioni di persone nella nostra regione sono in sovrappeso e più di 880mila adulti sono obesi.