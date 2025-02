‘Di ridere di piangere di paura’ al TeatroBasilica

In scena a Roma il 5 febbraio

Sarà in scena al TeatroBasilica di Roma il 5 febbraio alle 21:00, ‘Di ridere di piangere di paura’ di e con Gioia Salvatori, musiche di scena Simone Alessandrini, regia di Gabriele Paolocá e Gioia Salvatori.

Lo spettacolo è una serata di poesia in una forma tutta storta come la vita, il tentativo di percorrere attraverso i versi e la musica gli impacci che ci attraversano provando a saltarci in mezzo come si può.

Lagnazioni, scrosci dei sentimenti e tutta la scalata dei nostri disagi primi e ultimi, sospiri e altri grossi inconvenienti dello stare al mondo. E ogni tanto poi, anche un po’ ridere.

In scena attrice e musicista, perché anche in due si fa un po’ il mondo. La protagonista affida ai versi le domande fondamentali dello stare al mondo, oggi, in questo presente pieno di distrazioni, di egotismi, di vizi di forma.

Si chiede: chi sono io? Che ci faccio qui? Che ci devo fare con me stessa?

Ma sono domande che riguardano ognuno di noi e la risposta si trova e si perde, si compone si sfalda, proprio come le rime, come i giochi di parole e come la relazione che cerca di costruire con ‘l’altro’ in scena, un musicista che mentre lei canta le parole, suona diversi strumenti: sassofono, flauto traverso, flauto dolce, guitalele e musica elettronica.

Il TeatroBasilica è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti, il regista Alessandro Di Murro. Organizzazione del collettivo Gruppo della Creta e un team di artisti e tecnici.

Supervisione artistica di Antonio Calenda. Tutte le info sul TeatroBasilica a questo link: https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo.

dal martedì al sabato ore 21:00 – domenica 16:30

biglietto intero € 18,00

biglietto ridotto € 12,00, studenti, under 26, operatori

biglietto online € 15,00

carnet 4 spettacoli € 40,00

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519

Sito https://teatrobasilica.com/

Facebook https://www.facebook.com/TeatroBasilica

Instagram https://www.instagram.com/teatrobasilica/