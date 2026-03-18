‘Di mamme ce n’è una sola… e meno male’ a Palazzo Fazio

Daniela Cenciotti in scena a Capua (CE) il 22 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 22 marzo 2026, ore 19:00, presso la Sala Teatro ‘Andrea Vinciguerra’ di Palazzo Fazio in via Seminario 10 a Capua (CE) la Compagnia ‘Titaniateatro’ di Pozzuoli (NA)

porta in scena ‘Di mamme ce n’è una sola… e meno male’, testo, regia, interpretazione Daniela Cenciotti, chitarra M° Marco Laurenza.

Note

Tutte le mamme sono buone? Tutte devote, pazienti, angeliche?

‘Di mamma ce n’è una sola… e meno male’ è uno spettacolo che ribalta la favola zuccherosa della maternità perfetta e ci invita a guardare in faccia la realtà, con le sue ombre, i suoi dolori, le sue verità taciute.

Tra canzoni struggenti e ironiche, testi intensi e spietatamente sinceri, si dà voce a madri imperfette, madri dimenticate, madri feroci, madri troppo umane. Madri che non ce l’hanno fatta, che hanno amato a modo loro, che hanno fallito, o che semplicemente hanno scelto di essere donne, prima che madri.

In scena, accompagnata dalla chitarra dal vivo del Maestro Marco Laurenza, Daniela Cenciotti ci conduce in un viaggio emotivo tra archetipi da abbattere e nuovi sguardi da accogliere.

Uno spettacolo che canta, racconta, commuove e spiazza. Un atto d’amore coraggioso e scomodo. Perché anche le ‘mamme cattive’ hanno le loro ragioni. E ascoltarle significa crescere davvero.

Info – Prenotazioni

Antonio Iavazzo – 3389924524 – info@antonioiavazzo.it

Gianni Arciprete – 3343638451 – gianniarciprete@libero.it