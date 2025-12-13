‘Di figlia ce n’è una sola’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma il 16 e 17 dicembre

Cinzia Berni torna al Teatro de’ Servi di Roma il 16 e 17 dicembre, ore 21:00, con il suo nuovo spettacolo ‘Di figlia ce n’è una sola’, con Cinzia Berni e Stella Lo Giudice.

Siamo abituati a sentire ‘di mamma ce n’è una sola’ e a pensare che basti e avanzi! Ma quando è la figlia ad essere unica? Magari ingombrante e impegnativa?

La relazione madre – figlia è spesso origine di conflitti, provocazioni e difficoltà, che sono la pacchia degli scrittori e degli psicologi.

‘Di figlia ce n’è una sola’ racconta le vicende di Mara, una donna egocentrica e vanitosa e di sua figlia Luna, che come lei vuole fare l’attrice. Due persone così simili ma così diverse.

Le protagoniste diventano due figure emblematiche, per indagare, con allegra ironia, per ridere sulle loro debolezze, per conoscere e riconoscerci in queste donne di due generazioni diverse messe a confronto.

Una madre dei nostri tempi e una figlia dei nostri tempi ma anche e soprattutto due donne allo specchio!

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06-6795130

info@teatroservi.it

Biglietti: 22€