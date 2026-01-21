Desert X AlUla 2026: mostra di land art apre nell’antica oasi di AlUla

11 artisti di fama internazionale esporranno le loro opere fino al 28 febbraio 2026

Questa settimana ha inaugurato ufficialmente Desert X AlUla 2026, la quarta e attesissima edizione della biennale internazionale en plein air.

Arts AlUla, in collaborazione con Desert X, invita i visitatori a scoprire una straordinaria selezione di artisti sauditi e internazionali di diverse generazioni, le cui opere site-responsive di land art, sculture e installazioni, daranno vita a un potente dialogo con i paesaggi straordinari e il patrimonio stratificato di AlUla.

AlUla – destinazione di rilievo globale per la straordinaria ricchezza del suo patrimonio culturale e naturale, nel nord-ovest dell’Arabia Saudita – consolida il proprio ruolo sulla scena internazionale come punto di riferimento dinamico ed emergente per la land art.

Un riconoscimento rafforzato da Desert X AlUla, la prima biennale di arte pubblica della regione e uno degli appuntamenti di punta dell’AlUla Arts Festival.

L’edizione 2026 di Desert X AlUla riunisce 11 artisti di fama internazionale, le cui opere riflettono un’ampia gamma di idee, materiali e tradizioni. Dalle sculture cinetiche monumentali alle esplorazioni sonore sopra e sotto il suolo, ogni commissione è profondamente radicata nella relazione con l’ambiente unico di AlUla, consolidando ulteriormente la reputazione di Desert X AlUla come piattaforma di riferimento globale per la land art site-responsive.

Desert X AlUla proseguirà fino al 28 febbraio 2026, come evento cardine dell’AlUla Arts Festival annuale. Curata da Wejdan Reda, Zoé Whitley, con la direzione artistica di Neville Wakefield e Raneem Farsi, la quarta edizione esplora il tema ‘Space Without Measure’.

Ispirato a Kahlil Gibran, il tema incoraggia la contemplazione dell’immaginazione all’interno degli scenari naturali di AlUla. L’esposizione, ambientata nei canyon desertici di AlUla, funge da programma di pre-apertura per Wadi AlFann, offrendo una visione preliminare dei piani di AlUla per creare una permanente ‘Valle dell’Arte’ dedicata alla land art.

Hamad Alhomiedan, Director of Arts & Creative Industries di Royal Commission for AlUla (RCU), ha dichiarato:

A Desert X AlUla 2026, il pubblico si confronterà con opere che dialogano profondamente con i paesaggi unici e il ricco patrimonio di AlUla. Queste commissioni mettono in luce la trasformazione dinamica di AlUla in un’importante destinazione globale, dove convergono espressioni antiche e contemporanee. Questa esposizione è parte integrante della nostra più ampia iniziativa di rigenerazione di AlUla, affinché diventi una destinazione culturalmente ricca in cui vivere, lavorare e visitare. È inoltre fondamentale per posizionare AlUla nel dialogo globale dell’arte contemporanea e rappresenta un’anticipazione dei progetti monumentali come Wadi AlFann.

Gli artisti e le opere: