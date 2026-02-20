‘Desaparición’ al Teatro Civico 14

In scena a Casagiove (CE) il 21 e 22 febbraio

Sabato 21 febbraio alle ore 20:00 e domenica 22 febbraio alle ore 18:00, al Teatro Civico 14 di Casagiove (CE) va in scena ‘Desaparición’, l’opera, scritta da Antimo Navarra e Roberto Solofria, che vede sul palcoscenico gli stessi Navarra e Solofria, accanto a Ilaria Delli Paoli e Michele Brasilio.

‘Desaparición’, produzione Mutamenti / Teatro Civico 14, la cui regia è affidata a Roberto Solofria, porta in scena un capitolo oscuro della storia argentina, affrontando con intensità e profondità il dramma dei desaparecidos.

In occasione della replica del 21 febbraio, si terrà alle ore 18:00 l’incontro ‘Prima del palco’ con il critico teatrale Michele Di Donato, che dialogherà con il cast per approfondire genesi e significato della messa in scena.

I biglietti sono disponibili online su www.teatrocivico14.it al costo di €15, intero, e €12 ridotto: under 30, over 65 e convenzioni.

Lo spettacolo si ispira al periodo della dittatura militare argentina (1976 – 1983), una delle fasi più tragiche della storia sudamericana, segnata dalla repressione, dalla sparizione forzata di migliaia di persone e dall’impunità di molti responsabili.

‘Desaparición’ conduce lo spettatore a riflettere sulle contraddizioni dell’epoca, tra il silenzio del mondo e la lotta instancabile delle Madri di Plaza de Mayo.

Il testo alterna momenti di denuncia a passaggi di profonda umanità, facendo emergere la necessità di memoria e giustizia per le vittime della dittatura.

Mentre l’Argentina era stretta nella morsa di una brutale violenza, in Italia si vivevano anni di profonde trasformazioni: il Paese era diviso tra le partite dei mondiali di calcio, la minaccia delle Brigate Rosse, le elezioni di Papi e Presidenti della Repubblica, il potere della Democrazia Cristiana e gli scandali legati alla loggia P2.

Nel frattempo, si lasciava affascinare dalle nuove tendenze della moda, dall’esplosione delle rock band degli anni Ottanta e dai protagonisti dei telefilm cult dell’epoca. Nonostante la repressione, il popolo argentino non ha mai smesso di lottare per diventare un Paese libero e autonomo, fondato su giustizia e diritti.

A guidare questa resistenza civile sono state innanzitutto le Nonne, donne coraggiose, donne caparbie, animate da un amore incondizionato, che non hanno mai smesso di cercare figli e nipoti scomparsi nel buio della dittatura e che hanno dato vita a comitati, sfidando il regime con determinazione.

