Derby Roma – Lazio, Rocca: Lieto della decisione di posticiparlo

Si disputerà il 18 maggio alle ore 20:45
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Sono molto contento della decisione della Prefettura di posticipare il derby Roma – Lazio, previsto per domenica 17 maggio in concomitanza con la finale maschile degli internazionali del tennis, a lunedì 18, alle 20:45.
Ringrazio il Prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega Calcio che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario.
Lo dichiara Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.