Deputati UE a Milano e Palermo per valutare la situazione alloggi

Dal 16 al 18 settembre, la Commissione speciale Parlamento europeo sulla crisi abitativa visiterà Milano e Palermo per valutare disponibilità e accessibilità degli alloggi e l’impatto sulle comunità.

Guidata dalla presidente della Commissione speciale sulla crisi abitativa, HOUS, Irene Tinagli (S&D, IT), la delegazione intende valutare gli approcci locali e regionali alla crisi abitativa in Italia e individuare soluzioni utili a livello europeo.

Martedì 16 settembre, i deputati saranno a Milano per incontrare le autorità comunali e regionali, tra cui il Sindaco Giuseppe Sala e l’Assessore regionale Paolo Franco.

In seguito, si confronteranno con rappresentanti delle università e delle organizzazioni studentesche milanesi sulla crescente carenza di alloggi adeguati e a prezzi accessibili nelle grandi città.

Mercoledì 17 settembre, la delegazione visiterà diversi quartieri di Milano e incontrerà organizzazioni della società civile e associazioni interessate per approfondire le cause e le conseguenze della crisi abitativa ed esaminare possibili soluzioni.

Giovedì 18 settembre, i membri della delegazione proseguiranno la loro missione a Palermo, dove incontreranno il Sindaco della città, Roberto Lagalla, e il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Visiteranno inoltre il quartiere ZEN per confrontarsi con associazioni locali attive in iniziative di edilizia sociale nella zona.

Nel pomeriggio, i deputati avranno uno scambio di vedute con organizzazioni regionali e nazionali che operano nel settore abitativo e assisteranno alla presentazione di un piano di rigenerazione urbana per la città di Messina.

Conferenza stampa

Giovedì 18 settembre alle ore 15:00, la Presidente Irene Tinagli terrà una conferenza stampa presso Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento 1, 90129 Palermo.

