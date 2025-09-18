Denunciato autoriparatore per gestione illecita rifiuti e furto energia

Operazione della Polizia Locale Napoli nella zona di Marianella

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti delle unità operative Scampia e Tutela ambientale della Polizia locale, in collaborazione con militari dell’Esercito Italiano e personale di ENEL e ABC Napoli, in riscontro a una segnalazione di cittadini e nell’ambito delle attività volte alla repressione del fenomeno dell’abbandono e della gestione illecita dei rifiuti in esecuzione del protocollo ‘Terra dei Fuochi’, hanno scoperto una persona che violava la normativa sulla gestione dei rifiuti.

L’operazione è stata condotta nella zona di Marianella, nell’area antistante un’autofficina già oggetto di sequestro. Qui, l’autoriparatore proseguiva la propria attività.

Oltre che per i reati ambientali che sono stati accertati, l’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria anche per il furto di energia. È stato appurato, infatti, che l’autoriparatore prelevava in maniera illecita energia elettrica tramite allaccio abusivo all’impianto di un condominio di proprietà del Comune di Napoli.

Sono stati, inoltre, sequestrati quattro veicoli privi di assicurazione, parcheggiati sulla pubblica via nell’area dove veniva effettuata l’attività di autoriparazione.

Altro personale dell’Unità operativa Scampia ha sanzionato sei persone per aver conferito rifiuti non rispettando gli orari prescritti o utilizzando contenitori per tipologia diversa di rifiuti, in violazione del vigente Regolamento comunale.