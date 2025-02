Della Gatta: Prezzario OO.PP. Regione Campania modello per altre regioni

Riceviamo e pubblichiamo.

Il prezzario delle opere pubbliche della Regione Campania 2025, recentemente aggiornato e approvato, rappresenta un modello da seguire per tutte le regioni italiane, così come è stato anche affermato nella Conferenza Stato – Regioni.

A parlare è Luigi Della Gatta, Presidente dei costruttori di ANCE Campania, nel suo intervento alla presentazione del nuovo tariffario delle opere pubbliche, organizzata da Ance Campania e Ordine degli ingegneri di Napoli presso la sede dell’ACEN, a Palazzo Ruffo della Scaletta a Napoli.

Della Gatta continua:

La Pubblica amministrazione negli ultimi anni ha molto accorciato i tempi necessari per i lavori pubblici, soprattutto per quelli legati al PNNR, che hanno una scadenza perentoria al 2026.

Per le opere superiori ai 100 milioni di euro, in passato per esempio dal finanziamento dell’opera alla posa della prima pietra passavano in media 10 anni e oltre 15 anni per il completamento dell’opera, se tutto andava bene.

Per non parlare dei tanti contenziosi o delle cattedrali nel deserto realizzate.

Fortunatamente con il PNNR è stato fatto un grande sforzo per comprimere i tempi, anche se anche auspichiamo una proroga che sarà sicuramente necessaria per ultimare le opere programmate ed in corso di realizzazione.

Gli investimenti legati al PNNR cubano per la regione circa 11 miliardi di euro, con progetti che vanno dall’alta velocità e alta capacità ad opere ferroviarie e per la mobilità cittadina, nuovi ospedali e importanti lavori che si stanno realizzando sia nel Porto di Napoli che in quello di Salerno.

La città di Napoli, inoltre, è interessata da importanti investimenti che vanno anche oltre il PNNR: a breve sarà presentata infatti ‘Porta est’, alle spalle di piazza Garibaldi; a Bagnoli si partirà finalmente con la bonifica e rigenerazione dell’area con un programma di investimenti per 1,2 miliardi, e investimenti legati all’emergenza bradisismo per 500 milioni sono stati sbloccati dal decreto Campi flegrei.

È importante che il Comune di Napoli porti a conclusione la variante al piano regolatore generale.