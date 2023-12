‘Delitto al Grand Hotel’ al Teatro Spazio 18b

In scena a Roma dal 14 al 31 dicembre

Torna il consueto appuntamento con il giallo al Teatro Spazio 18b, dal 14 al 31 dicembre con lo spettacolo ‘Delitto al Grand Hotel’ scritto e diretto da Massimo Roberto Beato, con Jacopo Bezzi, Michele Lisi, Carlotta Mangione e Tommaso Paolucci.

Dramaturg Giorgio di Maio

Luci e fonica Gianluca Di Meo

Un giallo interattivo, in cui il pubblico condivide la scena con gli attori, realizzato sul modello della escape room.

Un miliardario irlandese, una baronessa bavarese e un eccentrico gallerista di Londra, si trovano raccolti in un lussuoso Grand Hotel, immerso in un incantevole paesaggio montano in Scozia. Unici ‘inquilini’ nel Grand Hotel, che sembra apparentemente abbandonato, resteranno bloccati sul posto da una improvvisa tempesta di neve e l’atmosfera si farà ancora più tesa quando il direttore dell’hotel viene trovato assassinato.

Ignari che un noto detective ha trovato alloggio nell’albergo, i sospettati semineranno falsi indizi e riveleranno i loro più oscuri segreti. Ma per la geniale mente di Monsieur Poisson non c’è nulla da dare per scontato.

Orario spettacoli

dal giovedì al sabato ore 20:30

domenica ore 18:00

biglietto intero euro 18,00

biglietto ridotto euro 13,00

tessera associativa euro 2,00

31 dicembre – Serata Capodanno spettacolo ore 19:00 con aperitivo

Biglietto unico euro 40,00

Teatro Spazio 18b

via Rosa Raimondi Garibaldi 18b

00145 Roma – zona Garbatella

Prenotazione obbligatoria

Tel 06-92594210

WhatsApp 333-3305794