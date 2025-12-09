Delegazione Tuscia e Sabina SMOCSG celebra l’Immacolata Concezione

La Celebrazione Eucaristia è stata officiata da Padre Josef Jurdak

Lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 11:30, una rappresentanza della Delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ha partecipato presso la chiesa della Santissima Trinità a Viterbo alla celebrazione della Santa Messa, presieduta da Padre Josef Jurdak, O.S.A..

La solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria è una ricorrenza dell’antica festa nazionale del Regno delle Due Sicilie, di cui era la celeste patrona, segno della particolare attenzione dedicata dall’Ordine Costantiniano alla Vergine, invocata come Regina delle Vittorie.

La delegazione era guidata dal Delegato, il Nob. Avv. Roberto Saccarello, Cavaliere Gran Croce de Jure Sanguinis con Placca d’Oro, con il Vice Delegato, il Nob. Dott. Sandro Calista, Cavaliere de Jure Sanguinis con Placca d’Oro.

Precedentemente, il Delegato si era recato nella chiesa del Sacro Cuore, nel popolare quartiere Pilastro, per partecipare alle ore 10:00 alla celebrazione della Santa Messa ‘Un fiore a Maria’, con l’omaggio floreale alla Madonna dei bambini e ragazzi del catechismo, presieduta dal Parroco Don Flavio Valeri, Vicario Foraneo.

Al termine del Sacro Rito, il Delegato ha consegnato la Benedizione giubilare di Papa Leone XIV al giovane Riccardo Kuzminsky, in riconoscimento della sua attività di volontariato in ambito parrocchiale, diocesano e della Sacra Milizia.

Su invito del Parroco, il Delegato ha inoltre ricordato come la Delegazione della Tuscia e Sabina, in ossequio al proprio carisma, sia particolarmente sensibile verso i giovani che testimoniano con coraggio la loro fede.

La Santa Messa presso la chiesa della Santissima Trinità

La Prima Lettura (Is 11,1-10 – Giudicherà con giustizia i miseri) è stata letta dal Segretario Generale, Dott. Alessio Lamoratta, Cavaliere de Jure Sanguinis, Vice Delegato ad interim della Delegazione dell’Umbria.

Il Salmo Responsoriale (Sal 71 – Vieni, Signore, re di giustizia e di pace) è stato recitato da Dott. Enrico Giorgi, Cavaliere di Merito.

Al termine del Sacro Rito, i Cavalieri Costantiniani si sono recati processionalmente all’altare della Madonna Liberatrice per il canto dell’antifona Salve Regina.