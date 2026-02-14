Delegazione Tuscia e Sabina SMOCSG alla XXXIV Giornata del Malato

Le celebrazioni hanno avuto luogo nella Basilica santuario di Santa Maria della Quercia a Viterbo

Mercoledì 11 febbraio 2026, memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Lourdes, nella ricorrenza della XXXIV Giornata Mondiale del Malato dal tema ‘La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro’, a Viterbo presso la Basilica santuario di Santa Maria della Quercia, alle ore 15:00 è stato recitato con i malati il Santo Rosario meditato.

A seguire, alle ore 16:00 la celebrazione della Santa Messa è stata presieduta da S.E.R. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo.

Su invito della Diocesi di Viterbo ha partecipato una rappresentanza della Delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, guidata dal Delegato, Nob. Avv. Roberto Saccarello, Cavaliere Gran Croce de Jure Sanguinis con Placca d’Oro.

Tra i concelebranti il Parroco e Rettore della basilica santuario, Don Massimiliano Balsi, Cappellano di Merito con Placca d’Argento, e Don Emanuele Germani, Cappellano di Merito. I Cavalieri Costantiniani hanno prestato anche scorta d’onore alla statua della Vergine, portata a spalla dalle Sorelle dell’UNITALSI.

La Giornata Mondiale del Malato fu istituita da San Giovanni Paolo II il 13 maggio 1992, con lo scopo di testimoniare una speciale attenzione verso le persone malate, che si trovano nei luoghi di cura o che sono accudite in famiglia. Da allora, ogni anno, è stato posto l’accento su temi, situazioni, realtà diverse, in un cammino ecclesiale condiviso ricco di contenuti.

L’odierna memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Lourdes ricorda le apparizioni della Madonna a Lourdes, ai piedi dei Pirenei, in una grotta sulla riva del fiume Gave, a cominciare dall’11 febbraio 1858.

Protagonista di questo evento è una giovane semplice, delicata, cagionevole di salute, figlia di una famiglia poverissima, una ragazza di nome Bernadette Soubirous, oggi annoverata tra la schiera dei Santi. La Beata Vergine Maria le appare per 18 volte.

L’11 febbraio 1858 a Bernadette si mostrò una ‘signora’ molto bella, vestita di bianco, davanti alla quale la ragazza, non sapendo che fare, iniziò a pregare il Rosario. Poi, si mostrò ancora 17 volte fino al 16 luglio.

A febbraio sgorgò la famosa sorgente d’acqua prima inesistente. Il 25 marzo la bella signora si presentò come l’Immacolata Concezione, quattro anni dopo la proclamazione del Dogma. Penitenza e preghiera: secondo la veggente questo è il cuore del messaggio della Madonna.

Oltre cinquecento persone hanno riempito il santuario della patrona della diocesi per condividere momenti di spiritualità e fraternità, tra cui tanti malati accompagnati da familiari, infermieri e medici di varie strutture di accoglienza e sanitarie cittadine, in questa giornata organizzata dall’UNITALSI e dall’Ufficio per la Pastorale della Salute della diocesi.

La sofferenza non può diventare disperazione

Nella sua omelia, il Vescovo Orazio Francesco Piazza ha osservato:

La malattia è il cuore del nostro sacerdozio. Sono e siamo molto vicini alle persone malate e fragili. Le associazioni come UNITALSI per i malati sono consolazione. Nella malattia ci troviamo nell’impossibilità di fare altro. Sperimentiamo una condizione di debolezza e fragilità. E siamo più soggetti a sentirci soli.

Mons. Piazza ha sottolineato quanto sia importante il servizio delle associazioni di assistenza, come l’UNITALSI e la Misericordia, presenti alla celebrazione:

In quei momenti, di malattia e fragilità, si trova nella presenza di fratelli e sorelle la consolazione. Non dovremmo mai lesinare energie nell’aiutare i più fragili. L’impegno fraterno di queste persone si accompagna con quello spirituale. A volte sembra che non troviamo le risposte. Per questo oggi voglio pregare per tutti gli ammalati. Ma vorrei accompagnare questo momento di grazia esprimendo la gratitudine a chi aiuta. La condizione della fragilità non è semplice. Invoco coraggio e buona volontà per chi assiste, affinché la sofferenza non diventi mai disperazione. Basta un abbraccio, una mano sulla spalla, a volte anche un solo sguardo, per infondere speranza e coraggio. La sofferenza non può diventare disperazione. Quando siamo malati siamo fragili. E un ruolo fondamentale lo ha chi ci sta vicino. Loro sono la consolazione. Per questo affido a nostro signore i malati, e anche chi li assiste. Perché dia a entrambi coraggio, speranza, energia, amore.

Il momento più emozionante della giornata è stato quando Mons. Piazza è andato incontro ai malati, manifestando loro vicinanza e affetto. In quelle mani tremanti, su quei volti stanchi, si è visto il senso più profondo e toccante di questa giornata.

Mons. Piazza ha ringraziato Don Massimiliano Balsi per l’accoglienza di questa preziosa e intensa giornata ogni anno in basilica. Una giornata che ricorda quanta bellezza c’è nella fragilità e quanto amore nell’umanità.