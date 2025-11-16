Delegazione Roma e Città del Vaticano SMOCSG presenta ‘Il Gran Priore’

Il nuovo libro di Don Maurizio Modugno sarà presentato il 19 novembre alla Basilica Magistrale di Santa Croce al Flaminio a Roma

Mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 18:30, presso la Basilica Magistrale di Santa Croce al Flaminio in via Guido Reni 2/D a Roma, verrà celebrata la Santa Messa mensile della Delegazione di Roma e Città del Vaticano del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, presieduta dal Cappellano Capo della Delegazione, Prof. Mons. Carlo Dell’Osso, Cappellano di Giustizia, Cappellano Capo per il Centro Italia della Real Commissione per l’Italia.

A seguire, alle ore 19:15 nella Sala Conferenze della Parrocchia di Santa Croce al Flaminio verrà presentata ‘Il Gran Priore. Contributi di storia e vita spirituale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio’, il nuovo libro di Don Maurizio Modugno, Cappellano di Merito con Placca d’Argento, arricchito dalla Prefazione di S.Em.R. il Signor Cardinale Gerhard Ludwig Müller, Gran Priore dell’Ordine Costantiniano, che riportiamo di seguito, insieme all’Introduzione dell’Autore.

Interverranno, alla presenza dell’autore, il Prof. Mons. Carlo Dell’Osso e il Nob. Avv. Alfonso Marini Dettina, Cavaliere Gran Croce de Jure Sanguinis con Placca d’Oro, Consulenti di Diritto Canonico della Real Commissione per l’Italia.

Al termine della Presentazione sarà offerto un vin d’honneur.

Il libro

‘Il Gran Priore. Contributi di storia e vita spirituale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio’, Aracne Editore 2025, 272 pagine Amazon, è stato pubblicato il 1° ottobre 2025 in architettata continuità con quello dello stesso autore intitolato ‘Il Gran Maestro. Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e Ferdinando IV di Borbone tra rivoluzione e restaurazione’, con il quale va a formare un dittico.

Identico è infatti il tema di base dei due libri, ossia il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio nella storia, ma le differenze tra i due lavori non sono poche e riguardano anzitutto l’orizzonte d’ognuno di essi.

Il primo libro, infatti, delineava la storia dell’Ordine Costantiniano nel tempo del suo massimo fulgore, ossia sotto il regno di Ferdinando IV di Borbone, e dunque nei confini d’un periodo di poco superiore ai sessant’anni e d’un approccio politico e dinastico.

Questo secondo libro s’allarga per contro ad abbracciare circa mille e cinquecento anni di storia Costantiniana. Di essi cerca il maggiore e distintivo filo rosso in un percorso che si muove a fortiori dagli eventi, che ebbero a protagonista l’Imperatore Costantino il Grande; dunque da una rivelazione – forse – soprannaturale e da una conseguente – graduale – conversione al Cristianesimo.

L’una e l’altra misteriose, ma certo approdate, prima ad alcuni gesti significativi, poi all’Editto di Milano nel 313, infine al Battesimo in articulo mortis dell’Imperatore stesso, a Nicomedia nel 337.