Delegazione Gruppo di lavoro sul RRF in conclude visita a Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Gli eurodeputati hanno discusso la governance del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, RRF, dell’Italia, i controlli antifrode e progetti di punta con ministri, revisori, sindacati, industria e autorità regionali.

Al termine della visita, Carla Tavares (S&D, PT), a capo della delegazione, ha dichiarato:

I giorni in Italia, dedicati all’analisi dell’attuazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza, ci hanno fornito molti spunti di riflessione.

A cinque anni dall’inizio della pandemia, abbiamo potuto osservare direttamente l’effettivo impatto economico e sociale del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Abbiamo incontrato le autorità nazionali e gli attori chiave e visitato tre importanti progetti che testimoniano, in modo tangibile, i risultati ottenuti grazie ai fondi del RRF.

Abbiamo visto sul campo come tali fondi stiano contribuendo alla crescita locale e regionale e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini italiani.

L’Italia è tra i Paesi capofila nell’attuazione del RRF, avendo saputo adattarsi rapidamente ed efficacemente per mobilitare questi fondi.

Per noi è fondamentale valutare l’efficacia dei finanziamenti, la qualità dei progetti e le sfide che il Paese membro sta affrontando, così da trarre elementi utili al lavoro legislativo del Parlamento.

In questi tre giorni di incontri intensi con le istituzioni e gli stakeholder, i progetti che abbiamo visitato sul territorio ci hanno offerto un quadro più chiaro dell’impatto reale del Dispositivo, in particolare in settori come la mobilità sostenibile.