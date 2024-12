Defibrillatore per visitatori Acquario civico e Parco Sempione Milano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Trofeo Interforze Memorial Giovanni Marra è la dimostrazione, ancora una volta, che il territorio è capace di fare sistema e creare sinergie, di mettere in rete idee, energie, competenze e risorse.

Un gioco di squadra che nella nostra Regione, soprattutto nella sanità, è diventato un ‘metodo’. Diagnosi precoce, cure, ricerca e prevenzione, da sempre, sono un’eccellenza del sistema sanitario lombardo.

Per questo anch’io sono sceso in campo. Non solo per contribuire a finanziare l’acquisto di un defibrillatore da mettere a disposizione delle migliaia di visitatori dell’Acquario civico e del Parco Sempione, ma perché il calcio è uno straordinario contenitore di storie capace di entrare in empatia con il pubblico, di strappare un sorriso, una lacrima, un ricordo o un’emozione.

La condivisione crea comunità e anche noi vogliamo fare parte di questa comunità.