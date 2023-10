Decreto Campi Flegrei, insediato il tavolo tecnico

Si è stabilito di avere una database georeferenziato comune per scuole ed edifici strategici

Nel pomeriggio di ieri, 10 ottobre, si è insediato il Tavolo tecnico per l’applicazione del Decreto Campi Flegrei.

L’insediamento è avvenuto alla presenza dei Sindaci di Napoli Gaetano Manfredi, di Bacoli Josi Della Ragione e di Pozzuoli Luigi Manzoni, presso la sede della Protezione Civile di Pozzuoli a Monterusciello.

Il Tavolo è coordinato dal prof. Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli, con staff Carmela Fedele, ed è formato dal Consigliere della Città Metropolitana con delega alla Protezione Civile Salvatore Flocco e da due tecnici per ciascun Comune, Pasquale Di Pace, dirigente Protezione Civile, e Alfonso Ghezzi, dirigente Edilizia scolastica per il Comune di Napoli; Antonio Di Criscio, responsabile lavori pubblici, e Romualdo Carandente Sicco, responsabile Edilizia privata urbanistica e condono per il Comune di Quarto; Vincenzo Macillo, responsabile Edilizia privata, e Vittorio Ambrosino, Assessore alla Protezione civile per il Comune di Bacoli; Roberto Castelluccio, consulente del Sindaco per lo scenario di rischio bradisismico, e Annamaria Criscuolo, responsabile della Protezione Civile per il Comune di Pozzuoli.

Il tavolo ha il compito di implementare le azioni previste dal Decreto ed eventualmente suggerire modifiche tecniche per la Conversione in Legge.

Nella prima riunione sono stati esaminati tutti i punti del Decreto. In particolare, si è stabilito di avere una database georeferenziato comune per scuole ed edifici strategici.

Si sono analizzate le varie possibilità di intervento su edifici privati, attualmente non previste al Decreto. Si è fatta una prima analisi del fabbisogno in termini di personale, esplicitamente previsto dal Decreto.

Il Tavolo si è aggiornato alla prossima settimana.