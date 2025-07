Decoro urbano Napoli: task force a piazza Cavour e via Altamura

Rimozione rifiuti, lavaggio vialetti, taglio erba e potatura oleandri

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Piazza Cavour è stata interessata da un nuovo intervento della task force per il decoro urbano, voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi e coordinata da Ciro Turiello, con il coinvolgimento degli Assessorati e l’impegno operativo delle società partecipate e delle Municipalità.

L’operazione dà continuità a quanto realizzato due settimane fa, trasformando la pulizia dell’area in un’attività ordinaria.

A partire da questo ultimo intervento, infatti, il personale di ASIA e delle altre aziende coinvolte è affiancato dai beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro, assegnati alla Municipalità per la realizzazione di Progetti utili alla collettività.

Oltre alla rimozione dei rifiuti, è stato effettuato anche il lavaggio dei vialetti, restituendo decoro e vivibilità alla piazza.

Un altro intervento programmato dalla task force per il decoro urbano è stato realizzato in via Saverio Altamura.

Da giovedì scorso, per tre giorni, gli operai delle società partecipate e della Municipalità hanno ripulito un’area di circa duemila metri quadrati nella zona tra i quartieri Vomero e Arenella.

Oltre alla rimozione dei rifiuti, nelle aiuole si è proceduto ad un radicale taglio dell’erba e alla potatura degli oleandri.