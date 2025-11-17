Decoro urbano e sicurezza: nuovi interventi dalla task force Napoli

Nuovi interventi nei prossimi giorni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Negli ultimi giorni sono stati effettuati numerosi interventi straordinari di pulizia e manutenzione in diverse aree della città, secondo il calendario delle attività programmate dal Tavolo per il decoro urbano.

Le operazioni hanno interessato piazza Mancini, dove il personale di ASIA ha ripulito le aiuole, piazza del Gesù Nuovo, dove Napoli Servizi ha eseguito il diserbamento dell’area a ridosso dell’obelisco dell’Immacolata, e piazza Cavour, oggetto di una pulizia radicale delle aiuole e degli spazi verdi.

In piazza del Plebiscito è stata ripulita l’area del porticato e i gradini di accesso, mentre nella galleria Umberto I Napoli Servizi ha effettuato un intervento specifico sulla pavimentazione in marmo.

Lungo via dell’Epomeo, infine, sono stati ritracciati tutti gli attraversamenti pedonali per garantire maggiore sicurezza ai pedoni.

Il Tavolo tecnico permanente per il decoro urbano, fortemente voluto dal Sindaco, coinvolge Assessorati, servizi comunali e Municipalità. La task force si avvale del contributo delle società partecipate per la parte operativa.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi interventi a tutela della qualità degli spazi urbani, sia in centro che in periferia.