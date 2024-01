Declassata di Prato, intesa Giani e Commissario su progetto definitivo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il raddoppio della ‘Declassata di Prato’, nel tratto compreso fra via Marx e via Nenni con la realizzazione di un sottopasso, fa un altro passo avanti.

L’opera di collegamento fra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest finalmente arriva ad un punto di svolta importante.

La Regione Toscana ha richiesto al Commissario straordinario nazionale dell’opera Eutimio Mucilli, dirigente ANAS, la proposta d’intesa per la realizzazione del progetto definitivo di riqualificazione dell’itinerario Firenze – Prato – Pistoia – Bologna.

È, infatti, previsto l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’attuale tracciato della ‘Porrettana’ con la riclassificazione dei tratti di strada che lo congiungono al casello di Firenze (Prato – Calenzano) sull’Autostrada A1, prevedendo l’interramento del tracciato attraverso una galleria artificiale.

Ha detto il Presidente Eugenio Giani:

Questo progetto per noi è una priorità che nell’accordo di programma fra Regione Toscana ed ANAS confermiamo questo indirizzo, dando a questo intervento l’assoluta priorità di concentrazione di risorse.

La Giunta ha dato il via libera all’intesa fra la Regione Toscana e il Commissario straordinario nazionale sul progetto definitivo. A questo punto auspico che si arrivi in tempi brevi al progetto esecutivo.

Il territorio ha bisogno di quest’opera che va ad inserirsi in un’area, quella che io chiamo FI – PO, che è la più densamente popolata di tutta la Toscana, quasi un’unica città, strategica da un punto di vista economico e innervata da rilevanti attività manifatturiere e terziarie.

La realtà dei fatti impone mobilità e collegamenti che rendano funzionali ai tempi moderni e alle esigenze dell’economia e della società i territori di Firenze, Prato e Pistoia.

È quindi importante creare le condizioni per fluidificare il traffico, velocizzare gli spostamenti e infrastrutturare in modo moderno ed efficiente questa parte della Toscana. Vanno lette in questa ottica le due corsie per senso di marcia con l’interramento del tracciato attraverso una galleria artificiale.