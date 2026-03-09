Decine di eventi e uno spettacolo femminile per il ‘Marzo donna 2026’

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo il ‘Marzo donna 2026’, rassegna di iniziative centrate sul ruolo femminile nella società contemporanea.

Il Comune di Napoli propone un calendario tematico di percorsi culturali e artistici, formazione, attività per la salute e il benessere, e per il contrasto alla violenza di genere.

Al centro donna di Pianura il collettivo femminile ‘Ricomincio da me’ ha preparato una performance teatrale per celebrare alcune donne che hanno segnato il processo di emancipazione rompendo gli schemi della cultura sessista tradizionale.